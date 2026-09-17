Τραγωδία στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί μετά το σφοδρό τροχαίο στη Γλυφάδα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο με πέντε επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, όταν αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00, στο ύψος της οδού Καλυψούς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η πρόσκρουση και ο απεγκλωβισμός

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ΙΧ προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα και στη συνέχεια ανατράπηκε. Και οι 5 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, τρεις από τους τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Οι άλλοι δύο παραμένουν τραυματισμένοι, με τις διαθέσιμες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οκτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο άτομα από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, ενώ για τους τρεις ήταν ήδη αργά.



Σύμφωνα με τις Αρχές τα θύματα είναι ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ ο ένας νεκρός παραμένει αταυτοποίητος. Οι άλλοι δύο τραυματίες είναι γεννηθέντες το 2008 και ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και την πρόσκρουση του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και δεύτερου οχήματος. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν στο τροχαίο συμμετείχε άλλο αυτοκίνητο ή αν η απώλεια ελέγχου οφείλεται σε διαφορετικό παράγοντα.

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