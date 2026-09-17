Νέο επικό βίντεο για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης: Η Κρητικιά γιαγιά ανέβασε πίεση με το «χαζόGPT»

Οι Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν με νέο χιουμοριστικό σποτ για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης και τα βάζουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης φέρνει τη γιαγιά Αγγέλα απέναντι στο ChatGPT, το οποίο εκείνη αποκαλεί… «χαζόGPT», σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις που ξεκινούν από μια φωτογραφία και καταλήγουν μέχρι το... πιλάφι με ζυγούρι.

Το σποτ, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έχει γίνει ήδη viral, αξιοποιεί το γνώριμο χιούμορ των Κρητικών γιαγιάδων και το μεταφέρει στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Στο βίντεο, η ψηφιακή βοηθός δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρωταγωνίστριας, με αποτέλεσμα η συνομιλία τους να εξελιχθεί σε μια απολαυστική κόντρα.

«Κάνε με 10 χρόνια νεότερη»

Η γνωστή Κρητικιά γιαγιά θέλει, μεταξύ άλλων, λίγη βοήθεια για μια φωτογραφία, μια παραδοσιακή συνταγή και κάτι που θα μπορούσε να πάρει μαζί της στον αγώνα. Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει κάθε φορά να βρίσκει έναν τρόπο να της... ανεβάσει την πίεση, καθώς οι απαντήσεις είναι αλλού για αλλού!

Η νέα καμπάνια του Ημιμαραθωνίου συνεχίζει έτσι το ύφος που έχει κάνει τις προηγούμενες εμφανίσεις της συγκεκριμένης πρωταγωνίστριας να ξεχωρίζουν. Το χιούμορ είναι απλό, αναγνωρίσιμο και βασίζεται σε καταστάσεις που πλέον δεν μοιάζουν καθόλου μακρινές.

Ο 11ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, με αγώνες 21,1, 10 και 5 χιλιομέτρων, αλλά και παιδικές διαδρομές. Υπάρχει επίσης αγώνας 200 μέτρων για άτομα με αναπηρία.

Δείτε το βίντεο:

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