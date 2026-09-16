ΗΠΑ: Μαθήτρια αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της

Μαθήτρια στη Νέα Υόρκη αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή είχε φέρει καφέ από έξω, ενώ η διεύθυνση παραδέχθηκε ότι υπήρξε πρόβλημα στην ενημέρωση.

Μια μαθήτρια λυκείου στη Νέα Υόρκη αποβλήθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, επειδή πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί της έναν καφέ που είχε αγοράσει εκτός σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Beaver River Central School, στο Castorland της Νέας Υόρκης, με τη μαθήτρια Julie Kaputa να υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για μια νέα απαγόρευση που είχε τεθεί σε ισχύ.

Οι τρεις επιλογές που της έδωσε ο καθηγητής

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια στο τοπικό μέσο WWNY, η Julie μπήκε στο σχολείο έχοντας μαζί της τον καφέ της και, όταν έφτασε στην πρώτη της τάξη, ο καθηγητής τής έδωσε τρεις επιλογές. Είτε θα πετούσε το ρόφημα, είτε θα το έπινε αμέσως, είτε θα πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή. Η μαθήτρια επέλεξε να μην πετάξει τον καφέ της και δεν τον ήπιε εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, της επιβλήθηκε αποβολή για παραβίαση του σχολικού κανονισμού που απαγορεύει στους μαθητές να φέρνουν στο σχολείο φαγητά ή ποτά που έχουν αγοραστεί εκτός αυτού.

Η Julie και η μητέρα της αμφισβήτησαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος κανόνας είχε θεσπιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς όμως οι μαθητές να ενημερωθούν επαρκώς για την αλλαγή. Η μαθήτρια, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί στη λίστα των μαθητών με υψηλές επιδόσεις, εξέφρασε την επιθυμία να εφαρμοστούν οι σχολικοί κανονισμοί με τον τρόπο που προβλέπεται. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία με την οποία υιοθετήθηκε η νέα απαγόρευση, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε προηγηθεί δημόσια ακρόαση.

Η διεύθυνση παραδέχθηκε πρόβλημα στην ενημέρωση

Ο διευθυντής εκπαίδευσης του Beaver River Central School, Todd Green, παραδέχθηκε ότι υπήρξε πρόβλημα στην επικοινωνία κατά την εφαρμογή του νέου κανόνα.

Σχολιάζοντας τη στάση της μαθήτριας, ανέφερε ότι το σχολείο βλέπει θετικά το γεγονός ότι οι μαθητές υπερασπίζονται όσα πιστεύουν και εκφράζουν τη θέση τους, σημειώνοντας ότι μια τέτοια στάση δεν είναι συχνό φαινόμενο. Έτσι, το περιστατικό με τον καφέ ανέδειξε τελικά ένα ευρύτερο ζήτημα γύρω από την ενημέρωση των μαθητών για τους νέους κανόνες του σχολείου και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εφαρμόζονται.

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