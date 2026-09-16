Πατούλης για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;» – Οι αιχμές της Τζίμα για ΙΣΑ

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ μίλησε για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ η Ράνια Τζίμα άφησε αιχμές για τη στάση του Συλλόγου.

Απαντήσεις για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου είχε το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ενώ η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα άφησε αιχμές για τη στάση του Συλλόγου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στις επισκέψεις των ελεγκτικών κλιμακίων του ΙΣΑ στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και στο γεγονός ότι κατά τους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις επισκέψεις στο ιατρείο. Η πρώτη έγινε το 2013, στο πλαίσιο της αδειοδότησης του ιατρείου, ενώ ακολούθησε ένας έλεγχος το 2024 και δύο το 2025. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, είχε προγραμματιστεί ακόμη ένας έλεγχος για το 2026.

«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν»

Σε ερώτηση για το εάν οι έλεγχοι γίνονταν κατόπιν ραντεβού, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι μία από τις επισκέψεις έγινε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, αλλά οι ελεγκτές δεν κατάφεραν να μπουν στο ιατρείο. «Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν έχουν τις εξουσίες διωκτικών αρχών ώστε να μπορούν να επιβάλουν την είσοδό τους σε έναν χώρο.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν είχαν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους. «Τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη θέση του για το πώς δεν εντοπίστηκαν κατά τις επισκέψεις των ελεγκτών. Παράλληλα, ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παραδέχθηκε ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν υπήρχαν ευθύνες και από την πλευρά του Συλλόγου σε σχέση με τους ελέγχους. Όπως ανέφερε ακόμη, υπήρχαν προφορικές αναφορές σχετικά με τους δύο γιατρούς, αλλά όχι έγγραφες καταγγελίες.

Τι είπε για την παρουσία της γιατρού σε συνέδριο

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε και στην παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023. Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο συνέδριο δεν διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΙΣΑ είχε περιοριστεί στην αποστολή ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος και δεν είχε την ευθύνη για την επιλογή των περίπου 100 ομιλητών. Ο κ. Πατούλης ανέφερε επίσης ότι δεν είχε γίνει στον Σύλλογο καταγγελία σχετικά με το εάν η συγκεκριμένη γιατρός παρουσίαζε στο συνέδριο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Οι αιχμές της Ράνιας Τζίμα για τον ΙΣΑ

Την ίδια στιγμή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα σχολίασε τη στάση του ΙΣΑ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όσα, όπως ανέφερε, έχουν ειπωθεί για τους δημοσιογράφους από μέλη του ΙΣΑ όταν η συζήτηση αναφέρονταν στο θέμα των ελέγχων: «Επιμέναμε – Τα έχουν ακούσει οι μισοί δημοσιογράφοι από τον ΙΣΑ»

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι σχετικές συζητήσεις για την υγειονομική πολιτική είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Η Τζίμα καλεί τους υπεύθυνους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις για την κοινότητα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ