Οργή στην τελετή της 11ης Σεπτεμβρίου: Κάμερα δείχνει τον Ζοράν Μαμντάνι να γελάει κατά την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων (vid)

Η Νέα Υόρκη τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ένα θέμα που απασχόλησε τα τοπικά μέσα ήταν η στιγμή που ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης γελούσε μαζί με βουλευτής της Βουλή των Αντιπροσώπων

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή στη Νέα Υόρκη τίμησαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026, τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε για πάντα την Αμερική.

Στο Ground Zero, στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη τελετή μνήμης, κατά τη διάρκεια της οποίας διαβάζονται δυνατά τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις.

Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων προκάλεσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη της τελετής, φαίνεται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κόρτεζ, να γελούν και να συνομιλούν μεταξύ τους, την ώρα που άλλοι αξιωματούχοι είναι εμφανώς φορτισμένοι και στο ίδιο πλάνο συγγενείς θυμάτων εμφανίζονται να κλαίνε.

Mamdani and AOC are spotted laughing with each other as people cry while the names of those who died are read during the 9/11 Memorial in New York City. pic.twitter.com/Ib5lm57fmV September 11, 2026

Το στιγμιότυπο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικριτές να θεωρούν τη συμπεριφορά τους ακατάλληλη για μια τόσο φορτισμένη στιγμή, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίασαν την καταγωγή και τις απόψεις του δημάρχου.

Πώς γίνεται η τελετή της 11ης Σεπτεμβρίου

Η τελετή στο Ground Zero έχει ως βασικό της στοιχείο την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων από μέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα, τηρούνται στιγμές σιγής που αντιστοιχούν σε κομβικές στιγμές των επιθέσεων του 2001: από την πρόσκρουση των αεροσκαφών στους Δίδυμους Πύργους μέχρι την κατάρρευση των κτιρίων και την επίθεση στο Πεντάγωνο.

Φέτος προστέθηκε και μία έβδομη στιγμή σιγής, αφιερωμένη στους ανθρώπους που πέθαναν τα χρόνια που ακολούθησαν από ασθένειες και προβλήματα υγείας που συνδέθηκαν με την έκθεση στη σκόνη και τα τοξικά υλικά μετά τις επιθέσεις. Η τελετή πραγματοποιείται χωρίς πολιτικές ομιλίες, με το επίκεντρο να παραμένει στις οικογένειες και στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

Τέσσερις πρώην πρόεδροι στο Ground Zero

Στην φετινή τελετή, Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία τεσσάρων πρώην προέδρων των ΗΠΑ: Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ο. Μπους, Μπάρακ Ομπάμα και Τζο Μπάιντε βρέθηκαν μαζί στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν συμμετείχε στην τελετή του Ground Zero, αλλά παρέστη σε ξεχωριστή εκδήλωση στο Πεντάγωνο, ενώ στη Νέα Υόρκη την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Βανς.

Η φετινή επέτειος είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, το Πεντάγωνο και την Πενσιλβάνια. Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο το Ground Zero, το Πεντάγωνο και το σημείο όπου συνετρίβη η πτήση 93.

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