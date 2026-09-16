Έχασε τον παπαγάλο του και άρχισε να χτίζει σπιτάκια πουλιών: 6 χρόνια μετά, έχει «αυτοκρατορία» με 750 καταφύγια

Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τρόπος διαχείρισης της απώλειας ενός κατοικίδιου μετατράπηκε σε ευρύ κίνημα προστασίας των πτηνών, το οποίο πλέον εκτείνεται σε 20 πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Ααμίρ Τινουάλα, ένας έφηβος από το Τέξας, άρχισε να κατασκευάζει καταφύγια για πουλιά στο γκαράζ του μετά την απώλεια του Κοκό, του παπαγάλου που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Κατά τα χρόνια του εγκλεισμού το 2020, ο Ααμίρ ζήτησε από τους γονείς του ένα κατοικίδιο και τελικά απέκτησε έναν παπαγάλο κοκατίλ με κίτρινο πρόσωπο και πορτοκαλί μάγουλα, τον οποίο ονόμασε Κοκό.

Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν αρκετά στενός και το πτηνό έγινε γρήγορα μέλος της οικογένειας. Μετά την απώλειά του, ο νεαρός αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει άλλα πουλιά, αρχίζοντας να ενδιαφέρεται για τη μείωση των άγριων πληθυσμών και την απώλεια των φυσικών οικότοπων.

Η δημιουργία του «Backyard Bird Project»

Έτσι έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Backyard Bird Project», ένα εγχείρημα αφοσιωμένο στη δημιουργία ασφαλών χώρων για την αναπαραγωγή και την προστασία των πτηνών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Στόχος του ήταν να αναπληρώσει, έστω και εν μέρει, τη χαμένη φύση εξαιτίας της εξάπλωσης των πόλεων. Ο Ααμίρ ξεκίνησε κατασκευάζοντας τεχνητές φωλιές στον κήπο του σπιτιού του, όμως το έργο του μεγάλωσε γρήγορα χάρη στη συνεργασία γειτόνων, σχολείων και κοινοτικών ομάδων. Ο έφηβος δημιούργησε μια ιστοσελίδα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να εγγραφούν για να παραλάβουν τα καταφύγια που κατασκεύαζε και απέστελλε ο ίδιος.

Η γιγάντωση του project σε 20 πολιτείες

Παράλληλα με την παροχή των κατασκευών, συνέταξε οδηγίες ώστε ο καθένας να μπορεί να κατασκευάσει τα δικά του καταφύγια και να συμβάλει στην επέκταση της πρωτοβουλίας. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο έπαψε να εξαρτάται αποκλειστικά από την προσωπική εργασία του νεαρού και άρχισε να εμπλέκει ολόκληρες κοινότητες που ενδιαφέρονται για την προστασία των πουλιών.

Οι στρατηγικά τοποθετημένες φωλιές προσφέρουν σε πολλά είδη πτηνών χώρους για καταφύγιο και αναπαραγωγή, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η κοπή δέντρων και η καταστροφή των φυσικών οικοτόπων δυσκολεύουν την επιβίωσή τους.

«Είχε αισθητά οφέλη. Είναι κάτι μικρό που μπορεί να κάνει κανείς» δήλωσε για την κατασκευή των φωλιών, «αλλά είναι επίσης σημαντικό. Αν το έκαναν όλοι, θα υπήρχε πραγματικός αντίκτυπος», εξήγησε ο Ααμίρ στην εφημερίδα The Washington Post.

Από την αρχή της πρωτοβουλίας του, ο έφηβος έχει κατασκευάσει προσωπικά περισσότερα από 750 καταφύγια για πουλιά τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, το έργο αυτό ενέπνευσε μια αίτηση που προώθησε ο ίδιος ώστε η γενέτειρά του να υιοθετήσει ως επίσημο πτηνό της το αμερικανικό κιρκινέζι, ένα είδος μικρού γερακιού που ζει σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

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