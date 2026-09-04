Επέτειος 11ης Σεπτεμβρίου: Τέσσερις πρώην Πρόεδροι θα δώσουν το παρών - Απών ο Ντόναλντ Τραμπ

Μπάιντεν, Ομπάμα, Μπους και Κλίντον θα δώσουν το «παρών» στο Ground Zero για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Πεντάγωνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στην Νέα Υόρκη για την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να δώσουν το παρών οι τέσσερις εν ζωή πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, θα τιμήσουν την επέτειο στο Πεντάγωνο, ενώ στην Νέα Υόρκη θα βρεθούν o Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Ο. Μπους και ο Μπιλ Κλίντον. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα εκπροσωπήσει τον Λευκό Οίκο στην τελετή Ground Zero.

Η κόντρα με τους New York Times

Η απουσία του Τραμπ από το Ground Zero προκάλεσε ερωτήματα, ιδιαίτερα μετά από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο η ομάδα του είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να παραστεί στην τελετή, αλλά τελικά αποθαρρύνθηκε λόγω της έμφασης του χώρου στον μη κομματικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Ο Τραμπ απέρριψε έντονα αυτή την εκδοχή και επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν, κατηγορώντας την ότι κατασκεύασε την ιστορία πως δεν θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη επειδή δεν μπορούσε να εκφωνήσει ομιλία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν τον ενδιέφερε να μιλήσει στην τελετή, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση «σεμνή τελετή» στην οποία, όπως είπε, κανείς δεν εκφωνεί ομιλίες. Οι New York Times όμως, υπερασπίστηκαν το ρεπορτάζ τους, αναφέροντας ότι βασίστηκε σε πληροφορίες από πολλά πρόσωπα που γνώριζαν τις συζητήσεις και τον σχεδιασμό της τελετής.

Ο Τραμπ στο Πεντάγωνο

Αντί για το Ground Zero, ο Τραμπ θα παραστεί στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, στην Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, μαζί με τη Μελάνια. Το Πεντάγωνο ήταν ένας από τους τρεις στόχους που χτυπήθηκαν άμεσα στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η φετινή επέτειος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις, ενώ η παρουσία των τεσσάρων πρώην προέδρων στο Ground Zero δημιουργεί μια σπάνια συγκέντρωση πρώην και νυν κορυφαίων πολιτικών προσώπων, την ώρα που ο Τραμπ θα τιμήσει την επέτειο σε διαφορετική τοποθεσία.

Η απουσία του προέδρου από τη Νέα Υόρκη έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά την απόφαση Αμερικανού στρατιωτικού δικαστή να κρίνει απαράδεκτες τις ομολογίες που φέρεται να είχε δώσει σε πράκτορες του FBI ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο οποίος θεωρείται ο φερόμενος εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

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