Καρχαρίας 3,5 μέτρων εντοπίστηκε στην Νέα Υόρκη πυροδοτώντας θεωρίες για πυρηνική μετάλλαξη

Η εμφάνιση ενός τεράστιου καρχαρία μάκο, τον οποίο οι ειδικοί ονομάζουν Sharkzilla, ξεκίνησε μια σειρά συζητήσεων για γενετική μετάλλαξη λόγω διαρροής πυρηνικών αποβλήτων

Ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων εντοπίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Νέας Υόρκης. Ο τεράστιος αυτός καρχαρίας έχει αφήσει το σημάδι του σε αρκετά άλλα μέλη της θαλάσσιας ζωής της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ένα δάγκωμα περίπου 60 εκατοστών σε μια μεγάπτερη φάλαινα, μια πληγή 55 εκατοστών σε μια φώκια αλλά και τον θάνατο ενός τόνου 180 κιλών.

Ο καρχαρίας έγινε θέμα συζήτησης στα τοπικά μέσα σε μια ειδική εκπομπή με τίτλο «Sharkzilla Takes New York» στην οποία οι ειδικοί, ανέφεραν πως ελπίζουν να εντοπίσουν το θηρίο, να του βάλουν ένα τσιπ εντοπισμού και στην συνέχεια να συλλέξει δείγματα ιστών για να διεξαχθούν έλεγχοι ραδιενέργειας.

Οι τεράστιοι καρχαρίες επιστρέφουν στην περιοχή

Ο Craig O'Connell, τοπικός επιστήμονας καρχαριών, ισχυρίζεται πως αυτές οι επιθέσεις είναι μια απόδειξη ότι οι τεράστιοι καρχαρίες επιστρέφουν στην περιοχή μετά την αλιεία τους μέχρι εξαφάνισης σε τοπικά επίπεδα. «Όλα αυτά αποδεικνύουν πως οι τεράστιοι καρχαρίες επιστρέφουν. Ξέρω ότι είναι εκεί έξω και θα τους εντοπίσουμε» δήλωσε ο O'Connell στην εκπομπή.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, περίπου 15.000 βαρέλια με πυρηνικά απόβλητα απορρίφθηκαν στο υποθαλάσσιο φαράγγι Hudson, τα οποία μετά από δέκα χρόνια, εντοπίστηκε πως έχουν διαρροές. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του O'Connell, αν τα ζώα εκτεθούν σε πυρηνικά απόβλητα, μπορεί να προκληθεί γενετική μετάλλαξη και πιθανή ασυνήθιστη ανάπτυξη. Αν αυτός ο θηρευτής είναι γενετικά μεταλλαγμένος , θα μπορούσε να είναι γρηγορότερος, δυνατότερος και πιο θανάσιμος από οποιονδήποτε άλλο στη Γη.

Τα αποτελέσματα των γενετικών ελέγχων

Μετά από μια έντονη αναζήτηση, η ομάδα του O'Connell εντόπισε τον Sharkzilla και μπόρεσε να συλλέξει μερικά δείγματα για γενετικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν πως τελικά δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να υποστηρίζει την γενετική μετάλλαξη του καρχαρία, με τους ειδικούς να καταλήγουν τελικά στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για έναν έγκυο καρχαρία μάκο που απλά έτυχε να είναι προικισμένος με εξωπραγματικές κυνηγετικές ικανότητες και ταχύτητα.

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