Ταξί: Αυξάνονται οι τιμές από και προς τα αεροδρόμια

Νέα τιμολόγηση στις διαδρομές ταξί από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και στη χρέωση για τον χρόνο αναμονής.

Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις με ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και η χρέωση για τον χρόνο αναμονής των οχημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η οποία δημοσιεύθηκε από το SKAI.gr, η νέα τιμολόγηση προέκυψε έπειτα από συζητήσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους εκπροσώπους του κλάδου. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Με τη νέα ρύθμιση:

Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς το κέντρο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

προς το κέντρο διαμορφώνεται στα Κατά τη νυχτερινή περίοδο, από 00:00 έως 05:00, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 65 ευρώ.

η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο αυξάνεται στα 38 ευρώ, από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Η χρέωση για τον χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ την ώρα, από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Τι αναφέρει το ΣΑΤΑ

Όπως αναφέρει το ΣΑΤΑ, η αναπροσαρμογή έρχεται μετά την πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του κλάδου για προσαρμογή των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί. Το Συνδικάτο χαρακτηρίζει την αλλαγή αναγκαίο βήμα για την οικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματιών οδηγών, καθώς, όπως επισημαίνει, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα κόστη καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και γενικότερα λειτουργίας των οχημάτων.

Παράλληλα, το ΣΑΤΑ εκτιμά ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες του κλάδου. Ωστόσο, σημειώνει ότι η αναπροσαρμογή των τιμών δεν σημαίνει το τέλος των διεκδικήσεων και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των ταξί στην Αττική.

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