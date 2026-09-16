Σε «γιατρό-υπνωτιστή» έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία του Μαζωνάκη: Τους σύστησε στον τραγουδιστή (vid)

Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται η αποστολή διαγραμμένης φωτογραφίας σε τρίτο πρόσωπο.

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, λίγες ώρες μετά την απόφαση για προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις 14:45 η γιατρός Ιωάννα Γάκα φέρεται να απέστειλε φωτογραφία του καλλιτέχνη, την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σε έναν «γιατρό-υπνωτιστή».

Στο μικροσκόπιο των αρχών ο «γιατρός-υπνωτιστής»

Το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές, καθώς φαίνεται ότι ήταν εκείνο που είχε συστήσει τους κατηγορούμενους γιατρούς στον τραγουδιστή. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας της, η κατηγορούμενη ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία είχε διαγραφεί από το κινητό της αλλά ανακτήθηκε από τις Αρχές ως στοιχείο κομβικής σημασίας, υποστηρίζοντας πως συνηθίζει να φωτογραφίζει όλους τους ασθενείς της και αρνούμενη πως τη τράβηξε για να τη στείλει στον σύζυγό της.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην επίμαχη φωτογραφία επισημαίνοντας: «Υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποσταλεί αυτό το υλικό που έχει διαγραφεί. Αυτό ουσιαστικά περιμένουμε από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, πού έχει γίνει αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε είτε γραπτά, καθώς η άρση αφορά και τα γραπτά μηνύματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, μπορούμε όμως να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από την άρση τι είδους επικοινωνίες έγιναν από την πλευρά των δύο κατηγορούμενων το επίμαχο χρονικό διάστημα».

Επιπλέον, κληθείσα να σχολιάσει τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και τα στοιχεία που φέρονταν να υπήρχαν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά δεν εντοπίστηκαν από τις Αρχές, η εκπρόσωπος σημείωσε: «Είχαμε συζητήσει από την πρώτη στιγμή ότι προφανώς ο χώρος, όταν εισήλθε η αστυνομία, δεν ήταν στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είχε καθαριστεί».

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