Θάνατος Μαζωνάκη: Λιποθύμησε η Γάκα και αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ - Με απεργία πείνας απείλησε ο Θεοδωρόπουλος

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από μαραθώνιες απολογίες που σημαδεύτηκαν από λιποθυμικά επεισόδια και έντονες αντιδράσεις.

Δραματικές εξελίξεις σημειώθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά από μια διαδικασία που διαρκέσει πάνω από 16 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Λιποθύμησε η Ιωάννα Γάκα: Αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ιωάννα Γάκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από το ανακριτικό γραφείο, την ώρα που στο εσωτερικό απολογούνταν ο σύζυγός της. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποιήθηκε αμέσως και διέκοψε την απολογία του προκειμένου να βγει έξω και να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αστυνομικοί την τοποθέτησαν σε καναπέ.

Λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ κατέφθασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η κατηγορούμενη, ευρισκόμενη σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε γοερά και αρνούνταν επίμονα την ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα οι διασώστες να αποχωρήσουν αφού διαπίστωσαν ότι δεν συνέτρεχε άμεσος οργανικός κίνδυνος.

Με απεργία πείνας απείλησε ο Θεοδωρόπουλος μετά το άκουσμα της απόφασης

Αφού η σύζυγός του έδειξε να συνέρχεται, ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε εκ νέου το γραφείο του ανακριτή για να ολοκληρώσει τις εξηγήσεις του σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν στο υποτιθέμενο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA», στο άκουσμα της κοινής απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή τους, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ενώπιον των αρχών ότι ξεκινά απεργία πείνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

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