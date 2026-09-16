Ο υπνοθεραπευτής για Μαζωνάκη: «Μου φάνηκε ζωντανός στη φωτογραφία» - Η συνεργασία του με τη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε από την γιατρό τη φωτογραφία του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, μιλά για το αν γνώριζε τον τραγουδιστή και τη γιατρό της κλινικής.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον υπνοθεραπευτή που κατά τις πληροφορίες φέρεται να έλαβε από την γιατρό της κλινικής τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρία.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αρχικά μίλησε στο Lιve News του Mega, για το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής η ανακριτική διαδικασία ενώ αποσαφήνισε ότι δεν είναι γιατρός αλλά υπνοθεραπευτής.

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