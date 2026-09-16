Αγόρασε παλιές κασέτες της NASA με 217 δολάρια και τρεις δεκαετίες μετά έγινε εκατομμυριούχος

Πρώην ασκούμενος της NASA αγόρασε το 1976 ένα πακέτο βιντεοκασετών για μόλις 217 δολάρια, ανακαλύπτοντας δεκαετίες αργότερα ότι κατείχε τις αυθεντικές εγγραφές της προσσελήνωσης του Apollo 11.

Οι δημοπρασίες πλεονάζοντος υλικού αποτελούν συνηθισμένη πρακτική για κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της NASA.

Το 1976, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας δημοπρασίας στη στρατιωτική βάση Έλινγκτον κοντά στο Χιούστον, ο Γκάρι Τζορτζ, τότε φοιτητής μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Λαμάρ και ασκούμενος στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον, αποφάσισε να ρισκάρει. Με το ποσό των 217,77 δολαρίων (περίπου 188 ευρώ), απέκτησε ένα μεγάλο πακέτο που περιλάμβανε 1.150 καρούλια βιντεοταινιών της NASA.

Η συμβουλή του πατέρα που τον έκανε εκατομμυριούχο 30 χρόνια μετά

Ο Τζορτζ δεν γνώριζε το ακριβές περιεχόμενο του υλικού και άρχισε να μεταπουλά τις περισσότερες κασέτες σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για να εξασφαλίσει επιπλέον εισόδημα. Ωστόσο, τρεις από αυτές έφεραν την ετικέτα «Apolo 11 EVA, 20 de julio de 1969», ημερομηνία που αντιστοιχούσε στην ιστορική προσσελήνωση του ανθρώπου.

Αν και στον ίδιο ο τίτλος δεν προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, ο πατέρας του, παρατηρώντας τον, τον συμβούλεψε να μην τις πουλήσει και να τις φυλάξει προσεκτικά. Ο Τζορτζ ακολούθησε τη συμβουλή και οι κασέτες παρέμειναν αποθηκευμένες για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το ενδιαφέρον επανήλθε όταν ο Τζορτζ πληροφορήθηκε πως η NASA, στο πλαίσιο της 40ής επετείου της αποστολής, αναζητούσε, χωρίς επιτυχία, τις αρχικές εγγραφές των εξωχηματικών δραστηριοτήτων (EVA) του Apollo 11.

Αποφασίζοντας να εξετάσει και να ψηφιοποιήσει τις τρεις κασέτες, διαπίστωσε ότι περιείχαν μια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας αντιγραφή της μετάδοσης του σεληνιακού περιπάτου. Το υλικό αυτό ήταν μοναδικό, καθώς η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του 1969 είχε υποστεί απώλεια ευκρίνειας κατά τη μετατροπή του σήματος στο Χιούστον, ενώ οι συγκεκριμένες εγγραφές διατηρούσαν την ατόφια καθαρότητα του αρχικού σήματος.

Στις ταινίες καταγράφονταν η κάθοδος του Νιλ Άρμστρονγκ, η έξοδος του Μπαζ Όλντριν, η τοποθέτηση της αμερικανικής σημαίας, η συλλογή δειγμάτων και η συνομιλία με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον.

Δημοπρατήθηκαν για 1,82 εκατομμύρια δολάρια

Στις 20 Ιουλίου 2019, με την ευκαιρία της 50ής επετείου από την κατάκτηση της Σελήνης, ο οίκος Sotheby's έβγαλε τις τρεις ιστορικές κασέτες σε δημοπρασία. Τρεις πλειοδότες έδωσαν σκληρή μάχη για την απόκτησή τους, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 1,82 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 1,58 εκατομμύρια ευρώ), ποσό υπερπολλαπλάσιο κατά 8.000 φορές από την αρχική τιμή αγοράς ολόκληρου του πακέτου. Ο αγοραστής επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον θρύλο που περιβάλλει τα σπάνια αυτά ντοκουμέντα.

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