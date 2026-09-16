Οι Fentagin σήκωσαν πανό για τον Μαζωνάκη: «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής»
Οι οπαδοί του Ατρομήτου «Fentagin» θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων σήκωσαν στις εξέδρες ένα πανό αφιερωμένο στον τραγουδιστή.
Οι στίχοι του Μαζωνάκη στο πανό
Στο πανό υπήρχαν στίχοι από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, με σαφή αναφορά στη Δυτική Αττική, περιοχή με την οποία συνδέεται ο Ατρόμητος ως ομάδα του Περιστερίου. «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγο τιμής», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό.
Οι φίλαθλοι του Ατρομήτου θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή που αγαπούσε βαθιά τις περιοχές αυτές για την ταυτότητα και τις αναμνήσεις που είχε σε αυτές.
- Έφτιαξε φωτοβολταϊκό σύστημα 1.000 Watt στον φράχτη του: Το κόστος των 420 δολάρια κέρδισε το TikTok
- Πατούλης για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;» – Οι αιχμές της Τζίμα για ΙΣΑ
- Έχασε τον παπαγάλο του και άρχισε να χτίζει σπιτάκια πουλιών: 6 χρόνια μετά, έχει «αυτοκρατορία» με 750 καταφύγια