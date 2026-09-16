Οι Fentagin σήκωσαν πανό για τον Μαζωνάκη: «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής»

Ένα πανό αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη σήκωσαν οι οπαδοί του Ατρομήτου στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας, χρησιμοποιώντας στίχους από τραγούδι «Gucci» του τραγουδιστή.

Οι οπαδοί του Ατρομήτου «Fentagin» θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων σήκωσαν στις εξέδρες ένα πανό αφιερωμένο στον τραγουδιστή.

Οι στίχοι του Μαζωνάκη στο πανό

Στο πανό υπήρχαν στίχοι από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, με σαφή αναφορά στη Δυτική Αττική, περιοχή με την οποία συνδέεται ο Ατρόμητος ως ομάδα του Περιστερίου. «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγο τιμής», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό.

Οι φίλαθλοι του Ατρομήτου θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή που αγαπούσε βαθιά τις περιοχές αυτές για την ταυτότητα και τις αναμνήσεις που είχε σε αυτές.

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