Τα πιο παράξενα μουσεία του κόσμου: Από καμένα φαγητά μέχρι … περιττώματα

Από μουσεία αφιερωμένα στα καμένα φαγητά και τις πατάτες τηγανητές μέχρι εκθέσεις με αντικείμενα από χωρισμούς και περισσότερα από 200 δείγματα πέους, αυτά είναι μερικά από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία στον κόσμο.

Αν νομίζετε ότι ένα μουσείο είναι συνώνυμο αποκλειστικά της ιστορίας, της τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων, υπάρχουν ορισμένες συλλογές που θα σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη. Από καμένα φαγητά και κάλτσες μέχρι «σπασμένες» σχέσεις και… περιττώματα, σε διάφορες γωνιές του κόσμου λειτουργούν μουσεία αφιερωμένα στα πιο απρόσμενα θέματα.

Μουσείο μαγισσών, Ζουγκαραμούρντι – Ισπανία

Στη Ζουγκαραμούρντι της Ισπανίας βρίσκεται ένα μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή τον 17ο αιώνα και κορυφώθηκαν στη δίκη και το auto-da-fé του Λογκρόνιο το 1610. Το μουσείο εξετάζει τις πεποιθήσεις, τους μύθους και την ιστορία γύρω από τη μαγεία στην περιοχή. Βρίσκεται δίπλα στα περίφημα σπήλαια της Ζουγκαραμούρντι, τα οποία συνδέονται επίσης με τις σχετικές ιστορίες.

Μουσείο των instant noodles, Οσάκα – Ιαπωνία

Στην Οσάκα βρίσκεται το μουσείο που είναι αφιερωμένο στην ιστορία των instant noodles και θεωρείται ο τόπος γέννησης των στιγμιαίων ζυμαρικών. Εκεί ο Momofuku Ando δημιούργησε το πρώτο instant ramen στον κόσμο, το Chicken Ramen. Το μουσείο παρουσιάζει την ιστορία και την εξέλιξη των προϊόντων του, μεταξύ άλλων και των Cup Noodles. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα εργαστήρια όπου οι επισκέπτες μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους κύπελλο και να επιλέξουν τα υλικά που θα περιέχει.

Μουσείο Προφυλακτικών – Ταϊλάνδη

Στο Nonthaburi, κοντά στην Μπανγκόκ, βρίσκεται το Condom Museum, ένα εκπαιδευτικό μουσείο αφιερωμένο στα προφυλακτικά. Στόχος του είναι η ενημέρωση, ιδιαίτερα των νεότερων γενεών, για τη σημασία της χρήσης προφυλακτικού στην πρόληψη του HIV/AIDS και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Μουσείο Καμένων Φαγητών, Άρλινγκτον – ΗΠΑ

Τι γίνεται όταν ένα φαγητό καεί; Στο συγκεκριμένο μουσείο, αντί να καταλήξει στα σκουπίδια, μπορεί να γίνει… έκθεμα. Το Museum of Burnt Food είναι αφιερωμένο στα μαγειρικά «ατυχήματα», παρουσιάζοντας καμένα φαγητά και σνακ ως αντικείμενα τέχνης. Η ιδρύτρια εμπνεύστηκε την ιδέα στα τέλη της δεκαετίας του 1980, έπειτα από ένα περιστατικό κατά το οποίο έκαψε ζεστό μηλόκρασο.

Μουσείο των Dachshund, Ρέγκενσμπουργκ – Γερμανία

Στη Γερμανία υπάρχει ένα ολόκληρο μουσείο αφιερωμένο σε μία μόνο ράτσα σκύλου, το Dackel, γνωστό και ως Dachshund ή Teckel. Το Dackelmuseum στο Ρέγκενσμπουργκ διαθέτει τεράστια συλλογή αντικειμένων που σχετίζονται με τα αγαπημένα σκυλιά «λουκάνικα», με περισσότερα από 4.500 εκθέματα.

Μουσείο των Σπασμένων Σχέσεων, Ζάγκρεμπ – Κροατία

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσεία βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ και είναι αφιερωμένο στις σχέσεις που τελείωσαν. Το Museum of Broken Relationships στεγάζεται σε ένα μπαρόκ παλάτι και παρουσιάζει προσωπικά αντικείμενα που έχουν δωρίσει άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Κάθε αντικείμενο συνδέεται με το τέλος μιας ερωτικής ή άλλου είδους σχέσης. Μαζί με κάθε έκθεμα υπάρχει ένα σύντομο κείμενο που εξηγεί την ιστορία του χωρισμού, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο όπου συνέβη. Το μουσείο τιμήθηκε το 2011 με το Kenneth Hudson Award, ως το πιο καινοτόμο μουσείο της Ευρώπης.

Μουσείο Πατάτας Τηγανητής, Μπριζ – Βέλγιο

Στη Μπριζ υπάρχει ένα μουσείο αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία της πατάτας και στις περίφημες βελγικές τηγανητές πατάτες. Το Frietmuseum παρουσιάζει την ιστορία της πατάτας, από την προέλευσή της μέχρι την άφιξή της στην Ευρώπη, ενώ εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται οι αυθεντικές βελγικές frites.

Μουσείο Μπερέ, Μπαλμασέδα – Ισπανία

Στην πόλη Μπαλμασέδα, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπιλμπάο, βρίσκεται ένα μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία της παραγωγής της μπερέτας, της παραδοσιακής βασκικής txapela. Το μουσείο στεγάζεται σε μια παλιά υφαντουργία που ιδρύθηκε το 1892 και παρήγαγε μάλλινα προϊόντα. Διατηρεί την αρχική μηχανήματα και τον εξοπλισμό της από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Μουσείο Φαλλού, Ρέικιαβικ – Ισλανδία

Στο Ρέικιαβικ βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία του κόσμου, το Icelandic Phallological Museum. Η συλλογή του περιλαμβάνει περισσότερα από 200 δείγματα πεών και τμημάτων γεννητικών οργάνων, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλα τα είδη χερσαίων και θαλάσσιων θηλαστικών της Ισλανδίας.

Μουσείο Κοπράνων, Πιατσέντσα – Ιταλία

Στην Ιταλία υπάρχει ακόμη και μουσείο αφιερωμένο στα… κόπρανα. Το Museo della Merda, που σημαίνει «Μουσείο των Κοπράνων», βρίσκεται στο κάστρο Castelbosco, στον δήμο Gragnano Trebbiense της επαρχίας Πιατσέντσα. Ιδρύθηκε από τον κτηνοτρόφο Gianantonio Locatelli και εξετάζει την ιστορία της χρήσης των κοπράνων στην τέχνη και τις κατασκευές. Η συλλογή περιλαμβάνει έργα τέχνης που έχουν εμπνευστεί από τα κόπρανα ή έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τους, μεταξύ άλλων και έργο του Roberto Coda Zabetta.

Μουσείο Κακής Τέχνης, Μασαχουσέτη – ΗΠΑ

Το Museum of Bad Art (MOBA) έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: συλλέγει και παρουσιάζει έργα τέχνης που είναι «πολύ κακά για να αγνοηθούν». Στις συλλογές του περιλαμβάνονται πίνακες και γλυπτά που δημιουργήθηκαν με σοβαρή πρόθεση από τους καλλιτέχνες τους, αλλά δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές αισθητικές αντιλήψεις. Το μουσείο δίνει χώρο σε έργα που, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του, πιθανότατα δεν θα παρουσιάζονταν ούτε θα εκτιμούνταν σε άλλους χώρους τέχνης.

Μουσείο Κάλτσας, Koryo – Ιαπωνία

Στην Koryo της Ιαπωνίας υπάρχει μουσείο αφιερωμένο σε ένα προϊόν που σπάνια θα περίμενε κανείς να έχει τη δική του έκθεση, τις κάλτσες. Η περιοχή διαθέτει ιστορία άνω των 100 ετών στη βιομηχανία καλτσών και αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής τους στη χώρα. Το μουσείο παρουσιάζει την ιστορία του κλάδου και τη διαδικασία κατασκευής των καλτσών, ενώ διαθέτει και κατάστημα με προϊόντα τοπικών σημάτων.

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