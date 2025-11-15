Εθελοντής μουσείου κατέστρεψε άθελά του έργο τέχνης καθώς το πέρασε για βρόμικο καθρέφτη

Μουσείο στην Ταϊβάν αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από καλλιτέχνη, όταν εθελοντής καθάρισε… με χαρτί υγείας ένα έργο τέχνης που αποτελούσε επί δεκαετίες εγκατάσταση σκόνης, καταστρέφοντάς το ολοκληρωτικά πριν προλάβει κανείς να τον σταματήσει.

Το Μουσείο Τέχνης Keelung στην Ταϊβάν βρέθηκε στη δύσκολη θέση να απολογηθεί, όταν ένας καλοπροαίρετος εθελοντής θεώρησε ότι έργο τέχνης ήταν απλώς ένας βρόμικος καθρέφτης και αποφάσισε να τον γυαλίσει.

Το έργο, με τίτλο Inverted Syntax 16, αποτελούταν από έναν καθρέφτη στερεωμένο σε ξύλινη επιφάνεια, καλυμμένο από στρώμα σκόνης τεσσάρων δεκαετιών και μια χαρακτηριστική μουτζούρα στο κέντρο, στοιχεία που είχαν συμβολικό, κοινωνικό περιεχόμενο για τον δημιουργό του.

Ο εθελοντής το είδε ως… συνηθισμένη βρωμιά και το έσπασε

Ο εθελοντής, που βοηθούσε στη συντήρηση των εκθεμάτων, δεν αντιλήφθηκε ότι η σκόνη αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του έργου και προσπάθησε να την απομακρύνει με χαρτί υγείας, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά πριν το προσωπικό προλάβει να επέμβει.

Ο αναπληρωτής διευθυντής, Cheng Ting-ching, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν έκτακτες συσκέψεις και ότι το μουσείο συζητά τη μορφή αποζημίωσης που θα λάβει ο καλλιτέχνης.

😁 In Taiwan, a janitor accidentally destroyed an art piece after mistaking it for a dirty mirror



The work by artist Chen Sung-chi, titled “Inverted Syntax — 16”, featured a dusty mirror partially covered by cloth — a symbol of the distorted self-awareness of the middle class.… pic.twitter.com/Z4Q927xtzz — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2025

Οι παρανοήσεις γύρω από σύγχρονα έργα τέχνης δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Πέρυσι, τεχνικός άλλου μουσείου πέταξε στα σκουπίδια έργο που αποτελούνταν από δύο θρυμματισμένα κουτάκια μπίρας, πιστεύοντας ότι είχαν ξεχαστεί από επισκέπτες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ