Φωτογραφίες από το στραπατσαρισμένο στέμμα της βασίλισσας Ευγενίας έδωσε στη δημοσιότητα το Μουσείο του Λούβρου

Το Λούβρο αποκάλυψε την κατάσταση της ιστορικής κορώνας μήνες μετά τη θεαματική ληστεία.

Μήνες μετά τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της συλλογής του επανεμφανίζεται στο φως. Πρόκειται για τη χρυσή κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, η οποία είχε βρεθεί παραμορφωμένη αλλά όχι κατεστραμμένη κατά τη διαφυγή των δραστών.

Το μουσείο έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες της κορώνας μετά τη ληστεία, αποκαλύπτοντας ότι το κόσμημα είχε συνθλιβεί προς τα μέσα, όταν οι δράστες το άφησαν πίσω τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επιμένουν πως παραμένει σχεδόν ακέραιη και μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως.

Τι απέμεινε και τι χάθηκε

Η κορώνα, κατασκευασμένη τον 19ο αιώνα, είναι διακοσμημένη με διαμάντια, σμαράγδια και χρυσούς αετούς, επενδεδυμένη με κόκκινο βελούδο. Από τα πολύτιμα στοιχεία της, έχει χαθεί μόνο ένας από τους οκτώ χρυσούς αετούς που τη στόλιζαν. Τα 56 σμαράγδια παραμένουν στη θέση τους, ενώ από τα 1.354 διαμάντια λείπουν μόλις 10.

Σύμφωνα με το Λούβρο, η παραμόρφωση προκλήθηκε όταν οι ληστές προσπάθησαν να την αφαιρέσουν μέσα από μια στενή οπή που είχαν ανοίξει με εργαλεία στο γυάλινο κουβούκλιο της προθήκης.

Αποκατάσταση χωρίς «ανακατασκευή»

Το μουσείο ξεκαθαρίζει ότι η κορώνα δεν χρειάζεται ανακατασκευή, αλλά προσεκτική αποκατάσταση. Μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, υπό την εποπτεία της προέδρου του Λούβρου, έχει ήδη αναλάβει τη διαδικασία, με στόχο το κόσμημα να επιστρέψει στην αρχική του μορφή.

Η υπόθεση της ληστείας παραμένει από τις πιο εντυπωσιακές των τελευταίων ετών. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό όχημα, εισέβαλαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα από μπαλκόνι κοντά στον Σηκουάνα, απείλησαν τους φύλακες και άρπαξαν κοσμήματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.

Ένα σύμβολο που άντεξε

Από τα κλεμμένα αντικείμενα, μόνο η κορώνα της Ευγενίας βρέθηκε. Τα υπόλοιπα κοσμήματα, ανάμεσά τους τιάρες, περιδέραια και καρφίτσες, παραμένουν άφαντα, ενώ η αστυνομία αναζητά ακόμη τον εγκέφαλο της επιχείρησης.

Και κάπως έτσι, ένα αντικείμενο που προοριζόταν να χαθεί στο σκοτάδι μιας κινηματογραφικής ληστείας, επιστρέφει ως σύμβολο αντοχής. Λίγο τσαλακωμένο, αλλά ακόμη εκεί.

