Της έκλεψαν κοσμήματα αξίας έξι εκατ. και έλαβε αποζημίωση 1€: Η δικαίωση της Κιμ Καρντάσιαν δέκα χρόνια μετά από ένοπλη ληστεία

Η Κιμ Καρντάσιαν έλαβε μόλις 1€ μετά την ένοπλη ληστεία στο Παρίσι το 2016, κατά την οποία της έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 6 εκατ. δολαρίων.

Μετά από μια τραυματική εμπειρία που την έκανε να νομίζει ότι «θα πεθάνει», κατά την διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας στο Παρίσι το 2016, η Κιμ Καρντάσιαν έλαβε μόλις 1€ αποζημίωση. Κατά την διάρκεια της ληστείας, η σταρ δέθηκε με πλαστικά δεματικά, φιμώθηκε και αφέθηκε μέσα στην μπανιέρα όλη την νύχτα, ενώ οι δράστες έφυγαν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου με κοσμήματα αξίας 6 εκατ. δολαρίων.

Παρά το μέγεθος της ληστείας, η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε από το γαλλικό δικαστήριο μόλις 1€ ως αποζημίωση. Η ίδια κατέθεσε στη δίκη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «την πιο τρομακτική εμπειρία» της ζωής της.

Η συμβολική αποζημίωση

Η παιδική φίλη της Κιμ, Simone Harouche, η οποία βρισκόταν στο ξενοδοχείο την ώρα της ληστείας, ζήτησε επίσης 1 ευρώ. Αντίθετα, ένας πρώην υπάλληλος της ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ο οποίος υποστήριξε ότι υπέστη επίσης ψυχολογικό τραύμα, ζήτησε 126.472 δολάρια, ενώ το ίδιο το ξενοδοχείο έλαβε 57.741 δολάρια.

Σε δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης, η Κιμ ανέφερε ότι είναι ευγνώμων στη γαλλική Δικαιοσύνη που αναγνώρισε τους παθόντες ως θύματα των γεγονότων του 2016, λέγοντας ότι η εμπειρία ήταν βαθιά τραυματική και οι επιπτώσεις της παραμένουν μαζί της και πως η απόφαση αφορά κυρίως την λογοδοσία και την αναγνώριση. Μετά τη δίκη, οκτώ κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για αδικήματα που σχετίζονταν με τη ληστεία, ενώ δύο αθωώθηκαν.

«Τα πράγματα συμβαίνουν για να μας διδάξουν»

Η Kardashian είχε μιλήσει ανοιχτά για το περιστατικό ήδη από το 2017, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ellen DeGeneres, όπου τότε είχε παραδεχτεί ότι πριν από τη ληστεία ήταν «σίγουρα πιο υλιστής άνθρωπος», ενώ εξήγησε πως πλέον βλέπει διαφορετικά τα υλικά αγαθά.

«Είμαι ένας τόσο διαφορετικός άνθρωπος τώρα. Πραγματικά νιώθω ότι τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή σου για να σου διδάξουν πράγματα»

Η σταρ πρόσθεσε ότι αισθανόταν χαρούμενη που τα παιδιά της γνωρίζουν αυτή τη διαφορετική πλευρά της και πως δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα υλικά αγαθά όπως στο παρελθόν.

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