Μαρία Μαζωνάκη: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας»

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε για το ζευγάρι των γιατρών που διώκεται για τον θάνατο του τραγουδιστή και ζήτησε από τον κόσμο να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή για πάντα

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε η Μαρία Μαζωνάκη, αναφερόμενη στο ζευγάρι των γιατρών που είχε επισκεφθεί ο δημοφιλής τραγουδιστής στο Κολωνάκι, αλλά και στον κόσμο που τον αγάπησε και το έδειξε στο τελευταίο αντίο.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στο MEGA, λίγο μετά την κηδεία του καλλιτέχνη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Αναφερόμενη στην υπόθεση των δύο γιατρών, επανέλαβε τη θέση της οικογένειας, λέγοντας: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο».

«Δεν το χωράει το μυαλό μου»

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στις εξελίξεις σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, το οποίο παρουσιαζόταν ως «κλινική». Όπως είπε, παρακολούθησε τις αναφορές σχετικά με τις ενδείξεις που φέρεται να υπήρχαν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και την απόφαση των γιατρών να τις αγνοήσουν. «Το παρακολούθησα, το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια τόνισε ότι δεν γνώριζε κάτι για το συγκεκριμένο ιατρείο.

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στην παρουσία του κόσμου που βρέθηκε από το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, αλλά και το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η αδελφή του τραγουδιστή ζήτησε από τον κόσμο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του. «Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο», είπε.

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