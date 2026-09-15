Ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή και ανακοίνωσε νέο κόμμα: «Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή» (vid)

Με ελληνική σημαία στα χέρια ο Ηλίας Κασιδιάρης βγήκε από τις φυλακές και μίλησε για την πολιτική του επιστροφή.

Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε την πύλη των φυλακών Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής που του είχε επιβληθεί για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή. Έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι τον περίμεναν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του.

Ο Κασιδιάρης βγήκε από το σωφρονιστικό κατάστημα κρατώντας την ελληνική σημαία και κατευθύνθηκε προς τους συγκεντρωμένους, με αρκετούς από τους οποίους αγκαλιάστηκε. Η έξοδός του σηματοδοτεί, όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε στις πρώτες δηλώσεις του, την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική δράση.

Το μήνυμα έξω από τις φυλακές

«Σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων», είπε απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά το επόμενο πολιτικό του βήμα.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η επιστροφή του δεν θα γίνει χωρίς πολιτική στήριξη, αναφερόμενος σε ένα νέο κόμμα. «Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι «να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης».

Οι δηλώσεις του δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που, όπως είπε, έχουν ήδη εκφραστεί σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής του επιστροφής και συμμετοχής στις επόμενες εκλογές.

«Βλέπω όλες αυτές τις μέρες τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή», υποστήριξε, για να προσθέσει: «Όμως, στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός».

Ανακοίνωσε το επόμενο βήμα

Το επόμενο κεφάλαιο για τον Κασιδιάρη αναμένεται να ανοίξει άμεσα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, τη Δευτέρα θα απευθυνθεί με διάγγελμα στον ελληνικό λαό.

Σύμφωνα με όσα προανήγγειλε, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος θα αποκαλύψει το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που σχεδιάζει, αλλά και το πρόγραμμά του. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη οργανωμένη κίνηση που ανακοινώνει μετά την αποφυλάκισή του και εντάσσεται στη δημόσια δέσμευσή του ότι θα επιστρέψει στην πολιτική.

Η αποφυλάκισή του έρχεται μετά την καταδίκη του για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, την οποία τα δικαστήρια είχαν κρίνει εγκληματική οργάνωση. Ο Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και εξέτισε την ποινή του στις φυλακές Δομοκού.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην πολιτική κίνηση που έχει προαναγγείλει. Ο ίδιος έχει ήδη κάνει σαφές ότι θέλει να διεκδικήσει εκ νέου ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή, ενώ η ανακοίνωση της Δευτέρας αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την οργανωτική και πολιτική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Συνήγορος Κασιδιάρη για τη συμμετοχή του στις εκλογές

Η συνήγορος υπεράσπισης του, κα. Πανταζή, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες επί της φημολογίας ότι ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και πρώην βουλευτής, θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να «κατέβει» με άλλη πολιτικό σχηματισμό», ενώ διευκρίνισε «αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα. Ο κ. Κασιδιάρης, διευκρίνισε η κα. Πανταζή, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Ν.Δ., ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.»

«Ο κ. Κασιδιάρης», δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισης του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8% . Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία αλλά η περίπτωση του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό»

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