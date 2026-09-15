Το επαναστατικό έργο της Ελβετίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: «Είναι το πρώτο του είδους του στον κόσμο»

Η Ελβετία έθεσε σε λειτουργία μια πρωτοποριακή πλωτή ηλιακή μονάδα στις Άλπεις, η οποία προσαρμόζεται στις αυξομειώσεις της στάθμης του νερού και αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στην τεχνητή λίμνη Lac des Toules, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.810 μέτρων στον δήμο Bourg-Saint-Pierre της Ελβετίας, τέθηκε σε λειτουργία μια ηλιακή μονάδα που συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ με μια πλατφόρμα προσαρμοζόμενη στις μεταβολές της στάθμης του νερού.

Η εγκατάσταση διαθέτει 1.400 αμφίπλευρα ηλιακά πάνελ κατανεμημένα σε διάφορες πλωτές δομές. Ο σχεδιασμός επιτρέπει στην πλατφόρμα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει μαζί με το νερό, ενώ όταν η στάθμη του ταμιευτήρα υποχωρεί, η κατασκευή εδράζεται στον πυθμένα μέχρι να ανέβει ξανά η στάθμη.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου: Αντοχή σε ακραίες συνθήκες στις ελβετικές Άλπεις

Η πιλοτική αυτή μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2019 με την υποστήριξη της Romande Energie, η οποία τη σχεδίασε για να μελετήσει τη βιωσιμότητα της πλωτής ηλιακής ενέργειας σε ορεινές περιοχές.

Οι ετήσιες αλλαγές στη στάθμη του νερού δυσκόλεψαν την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού. Σύμφωνα με έκθεση της Poralu Marine, η κατασκευή αποτελείται από 1.000 πλωτήρες προσαρμοσμένους στις όχθες, γεγονός που επιτρέπει στις πλατφόρμες να κινούνται κατακόρυφα ανάλογα με τη μεταβολή του νερού. Η έκθεση επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός αυτός είναι το πρώτο στο είδος του στον κόσμο σε παρόμοιο υψόμετρο, ενώ αναμένεται να παράγει περίπου 23 εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως.

Όπως εξηγεί η ελβετική εταιρεία ενέργειας, το έργο βασίζεται σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο ικανό να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και από τις δύο πλευρές, αξιοποιώντας την ακτινοβολία που λαμβάνει αμφίπλευρα. Η πιλοτική μονάδα καλύπτει συνολική έκταση περίπου 2.240 τετραγωνικών μέτρων.

Η τοποθεσία της, σε υψόμετρο 1.810 μέτρων, υποχρεώνει την κατασκευή να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, με θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν έως και τους -30°C, ισχυρούς ανέμους έως 120 χιλιόμετρα την ώρα, συσσωρεύσεις χιονιού, καθώς και ένα στρώμα πάγου που το χειμώνα φτάνει τα 60 εκατοστά.

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