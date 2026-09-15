Εστιατόριο στην Ινδία επέβαλλε «φόρο γκαζιού» 10% σε λογαριασμό και προκάλεσε οργή: «Να μας χρεώνουν και που καθόμαστε»

Εστιατόριο στην Ινδία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, επιβάλλοντας στους πελάτες έξτρα «χρέωση γκαζιού» 10% πάνω στον τελικό λογαριασμό.

Έκπληκτος έμεινε πελάτης εστιατορίου στην περιοχή Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν, αφού ολοκλήρωσε το γεύμα με την οικογένειά του, παρέλαβε τον λογαριασμό και διαπίστωσε ότι το κατάστημα είχε προσθέσει δίπλα στους θεσμοθετημένους κυβερνητικούς φόρους έναν ξεχωριστό «φόρο γκαζιού» ύψους 10%, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο υπολογισμός του έξτρα φόρου και η κατακραυγή στο διαδίκτυο: «Να μας χρεώνουν που καθόμαστε»

Η οικογένεια παρήγγειλε συνολικά δέκα πιάτα. Η συνολική αξία του φαγητού ανέρχονταν στις 1.250 ρουπίες (περίπου 13,5 ευρώ). Στο ποσό αυτό προστέθηκαν κανονικά οι προβλεπόμενοι φόροι (2,5% SGST και 2,5% CGST), ανεβάζοντας το σύνολο στις 1.310 ρουπίες.

Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε στη συνέχεια, καθώς η επιχείρηση πρόσθεσε ξεχωριστό κονδύλιο με την ένδειξη «gas 10%». Μάλιστα, αντί ο υπολογισμός του 10% να γίνει επί της αρχικής αξίας των πιάτων, η διεύθυνση το υπολόγισε πάνω στο τελικό ποσό που περιελάμβανε ήδη τους φόρους, διαμορφώνοντας τον τελικό λογαριασμό στις 1.443 ρουπίες.

Ο πελάτης δημοσίευσε τη φωτογραφία της απόδειξης στο X, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Μετά τον ΦΠΑ, ορίστε ο νέος φόρος!». Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή του σημειώνοντας: «Το 10% των 1.250 ρουπιών είναι 125, αλλά οι άνθρωποι του εστιατορίου πρόσθεσαν τον φόρο και χρέωσαν 10% γκάζι πάνω στις 1.310 ρουπίες. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, ο καθένας ληστεύει με την πρώτη ευκαιρία;».

GST के बाद पेश है नया टैक्स....!



कल फैमिली के साथ बाहर लंच पर गया था।



रेस्टोरेंट पर जा कर खाना ऑर्डर किया।

20 मिनट में खाना आ गया।



खाना खा कर जब वेटर से बिल मंगवाया तो



खाने का बिल था 1250.

उसके बाद उसमें 2.50% SGST - 30.75₹

2.50% CGST - 30.75₹… pic.twitter.com/kgywFEAdRM — चाणक्य (@ChanakyaSpeaksX) September 13, 2026

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα δημοφιλής, με εκατοντάδες χρήστες να δηλώνουν ότι δεν έχουν ξαναδεί παρόμοια χρέωση και να κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτη αισχροκέρδεια. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέκριναν την τακτική του εστιατορίου, επισημαίνοντας πως τέτοιες πρακτικές αποτελούν εκμετάλλευση των καταναλωτών.

Ένας χρήστης σχολίασε καυστικά: «Αν δεν τους φτάσουν αυτά, σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να μας χρεώνουν επειδή καθόμαστε, επειδή πίνουμε νερό ή 5% φόρο μόνο και μόνο επειδή μπαίνουμε στο εστιατόριο». Άλλοι συνέστησαν στον παθόντα να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις αρχές προστασίας καταναλωτή, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους λειτουργικά έξοδα πρέπει να ενσωματώνονται στις τιμές του τιμοκαταλόγου και όχι να επιβάλλονται αυθαίρετα. Επιπλέον, ξεκαθαρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος «φόρος» δεν είναι εγκεκριμένος από το κράτος, αλλά αποτελεί αυθαίρετο έσοδο που καταλήγει απευθείας στην τσέπη του ιδιοκτήτη.

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