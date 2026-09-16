Γιγάντια μέδουσα με «πλοκάμια 12 μέτρων» καταγράφηκε σε βίντεο

Σύμφωνα με θαλάσσια βιολόγο, το τσίμπημά της μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνο, ωστόσο δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο

Ένας δύτης εντόπισε μια γιγάντια μέδουσα στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας και δήλωσε ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη του».

Ο Iestyn Morgan, από το Pembrokeshire, περιέγραψε τη μέδουσα ως «όσο ένα λεωφορείο», εκτιμώντας ότι το συνολικό της μήκος έφτανε περίπου τα 10 έως 15 μέτρα.

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