Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ασεβής προς τον Ντόναλντ Τραμπ: Ειδικοί μιλούν για την γλώσσα του σώματος στην συνάντησή τους

Αναλύοντας την πρώτη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίστηκε από «έλλειψη σεβασμού» με βάση την γλώσσα του σώματος.

Η γλώσσα του σώματος του Άντι Μπέρναμ φάνηκε να δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της συνάντησής τους. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά από τότε που ο Μπέρναμ ανέλαβε καθήκοντα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν κατ’ ιδίαν, ενώ στην συνέχεια απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με τον Μπέρναμ να δηλώνει ότι «δημιουργήσει μια καλή σύνδεση» με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές «προχώρησαν περαιτέρω σήμερα». Παρότι τα λόγια τους κινήθηκαν σε φιλικό τόνο, ειδικός στην γλώσσα του σώματος ανέλυσε για το Sky News την συμπεριφορά του Βρετανού πρωθυπουργού, εξετάζοντας τι μπορεί να έδειχνε για τα συναισθήματά του κατά την διάρκεια της συνάντησης αλλά και απέναντι στον Τραμπ.

Το βλέμμα και η στάση του Μπέρναμ

Ο Πίτερ Κόλετ είναι ψυχολόγος που μελετά την γλώσσα του σώματος και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμπεριφορά των πολιτικών. Στην ανάλυσή του στάθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο με τον οποίο κάθονταν οι δύο πολιτικοί, στην χειραψία τους και στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν, με ένα από τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπέρναμ αντιδρούσε όταν μιλούσε ο Τραμπ, εξετάζοντας αν οι δύο πολιτικοί επέλεγαν να κοιτάζονται όταν μιλούσαν.

«Σίγουρα στο πρώτο μισό της συνάντησης ο Μπέρναμ σχεδόν δεν δίνει καθόλου προσοχή στον Τραμπ. Όλη του η προσοχή είναι στον Τύπο, κοιτάζει ευθεία μπροστά και όχι τον Τραμπ ενώ μιλάει, με άλλα λόγια, δεν του δίνει σημάδια σεβασμού, δεν είναι προσεκτικός, δεν είναι υποτακτικός».

Ο Κόλετ χρησιμοποίησε τον Τραμπ ως αντίθετο παράδειγμα, σημειώνοντας ότι η δική του συμπεριφορά όταν μιλούσε ο Μπέρναμ ήταν διαφορετική, λέγοντας πως ενώ μιλάει ο Μπέρναμ, γυρίζει το κεφάλι του προς το μέρος του, κάτι πολύ ενδιαφέρον, και σε μία ή δύο περιπτώσεις μάλιστα κουνά το κεφάλι του. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Τραμπ είχε επίσης απλώσει το χέρι του, μια κίνηση που ο ίδιος ερμήνευσε ως «φιλική, σχεδόν πειρακτική ανταλλαγή».

Η χειραψία των δύο ηγετών

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο Κόλετ και στην χειραψία των δύο ανδρών, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Όπως περιγράφει, ο Τραμπ βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της οθόνης, γεγονός που τον τοποθετεί σε ελαφρώς μειονεκτική θέση και ξεκινά την χειραψία απλώνοντας το χέρι του με την παλάμη προς τα πάνω, δίνοντας έτσι στον Μπέρναμ την ευκαιρία να πάρει την κυρίαρχη θέση στην χειραψία.

Όπως εξήγησε, αυτό είναι «ένα από τα μικρά τεχνάσματα του Τραμπ» και κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, κάνει συχνά με άλλους αρχηγούς κρατών. Ο Κόλετ ανέφερε ότι ο Τραμπ μπορεί να λυγίσει το χέρι του, ώστε να «κυριαρχήσει» στην χειραψία, ωστόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε να μην το κάνει.

Παράλληλα, έκανε ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις για το πώς μπορεί να αισθανόταν ο Μπέρναμ, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα πιεστικό σκηνικό, λέγοντας πως έχει κάθε λόγο να είναι αγχωμένος και ανήσυχος για αυτό το απρόβλεπτο σκηνικό, προσθέτοντας ότι αυτό «αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι είναι πολύ άκαμπτος, είναι ευγενικός».

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