Πρωταθλητή βλέπει τον Παναθηναϊκό ο Αλέξης Τσίπρας: «Αν δεν το πάρουμε και φέτος...» (vid)

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, πιστεύει πως φέτος είναι η χρονιά κατά την οποία ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια.

Τον Αλέξη Τσίπρα φιλοξένησαν στο πλατό του ΣΚΑΪ, οι Δημήτρης Οικονόμου και Γιάννης Πιτταράς, με τον πρώτο- γνωστό για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, να αναφέρεται στην καλή πορεία του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν.

«Αν δεν το πάρουμε και φέτος»

«Είμαι στη δύσκολη θέση να κάθομαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα με τον Παναθηναϊκό που πάει καλά», σχολίασε αρχικά με χιούμορ ο Οικονόμου.

Με τον Αλέξη Τσίπρα να του αποκρίνεται: «Ε, δεν ξέρω πως επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι» και τον δημοσιογράφο να του λέει: «Ε, τα καταφέρνω 15-16 χρόνια τώρα. Μπαίνω στη 17η σεζόν, οπότε κάτι καλό γίνεται».

«Θα το πάρετε φέτος;», ρωτάει τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος δίχως σκέψη του απαντάει: «Ε, αν δεν τον πάρουμε και φέτος! Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Πάντως έχουμε καλή ομάδα».

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