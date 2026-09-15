Καιρός: Έρχεται έντονο πέρασμα σήμερα στην Αττική - Πότε αναμένονται καταιγίδες

Το βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά και φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές.

Η κακοκαιρία επιστρέφει με ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, καθώς ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό κινείται προς τα ανατολικά και επηρεάζει κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των μετεωρολόγων αφορούν την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα μπορεί να συνοδευτούν από μεγάλο όγκο νερού και ισχυρούς ανέμους.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα χρειάζεται προσοχή, καθώς μπορεί να προκαλέσει έντονα φαινόμενα και πλημμυρικά επεισόδια. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόγνωσης, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της νότιας Ελλάδας.

Η ώρα της Αττικής

Στην Αττική, πάντως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το βαρομετρικό χαμηλό δεν θα κινηθεί πάνω από το λεκανοπέδιο, ωστόσο η «ουρά» του συστήματος αναμένεται να δώσει βροχές, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται κυρίως στις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες. Εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο τα φαινόμενα να ενταθούν πρόσκαιρα και να εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ο Μαρουσάκης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί ο καιρός στην πρωτεύουσα. «Αν και δεν θα βρεθεί στην τροχιά μετατόπισης του βαρομετρικού χαμηλού, παρ' όλα αυτά σήμερα τις περισσότερες ώρες της ημέρας θα έχει νεφοσκεπή ουράνιο θόλο. Άρα νεφελώδης ο καιρός. Από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε και βροχές, που δεν αποκλείεται εκεί τις πρώτες βραδινές ώρες να αποκτήσουν πρόσκαιρα έντονο χαρακτήρα».

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι δεν αναμένεται μια γενικευμένη και πολύωρη κακοκαιρία στην Αττική. Το αντίθετο, τα φαινόμενα θα είναι κατά βάση πρόσκαιρα, όμως σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

«Μπορεί να δούμε για λίγο οι βροχές να γίνονται πιο ισχυρές και να γίνονται καταιγίδες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, ενώ σε άλλη αναφορά του για την Αττική τόνισε: «Προσοχή ίσως εκεί προς τις βραδινές ώρες να δούμε για λίγο έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων σε περιοχές της Αττικής».

«Εκεί θα ενταθούν κατά πάσα πιθανότητα οι βροχές και ίσως βγουν και λίγες καταιγίδες. Θα φτιάξει όμως ο καιρός κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περνάει γρήγορα αυτό το κύμα από την περιοχή της Αττικής. Παρόλα αυτά, οι απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες θέλουν μία κάποια προσοχή», ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σήμερα και αύριο, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Εκεί τα φαινόμενα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ ο μεγάλος όγκος νερού αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, όπου ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται πολύ αυξημένος. Παράλληλα, οι άνεμοι κοντά στο βαρομετρικό χαμηλό μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε επίπεδα θυέλλης, γεγονός που προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές.

«Η αυριανή ημέρα θα είναι και πάλι μία επικίνδυνη ημέρα για τα νότια. Οι καταιγίδες θα βρίσκονται κυρίως στο νότιο κομμάτι της χώρας μας – νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Την Πέμπτη εκτονώνεται αυτό το κύμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και πάμε πλέον σε πιο σταθερές μετεωρολογικές συνθήκες», σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου.

Η κακοκαιρία, πάντως, δεν σημαίνει ότι η χώρα περνά οριστικά σε μια περίοδο συνεχόμενων βροχών. Το συγκεκριμένο σύστημα απομακρύνεται, αλλά η αστάθεια παραμένει και νέα συστήματα αναμένεται να προσεγγίσουν από τα δυτικά τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας τον καιρό άστατο σε αρκετές περιοχές.

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