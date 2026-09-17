Σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά: Ξέχασαν για 5 ώρες παιδάκια νηπιαγωγείου στο σχολικό λεωφορείο

Δύο παιδιά 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν για ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά μετά το πρωινό δρομολόγιο

Ένα σοβαρό περιστατικό με δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών σημειώνεται στα Χανιά, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, τα δύο νήπια έμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο χωρίς να αντιληφθεί κανείς ότι δεν είχαν κατέβει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε χωριό της ενδοχώρας των Χανίων. Τα δύο παιδιά, που φοιτούν σε προνήπιο της περιοχής, είχαν επιβιβαστεί το πρωί στο σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, όμως φέρονται να παρέμειναν στις πίσω θέσεις του οχήματος μετά την άφιξη στο σχολείο.

Τι συνέβη στο λεωφορείο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του zarpanews.gr, από όπου προέρχονται οι καταγγελίες των γονέων, το λεωφορείο ξεκίνησε το πρωί περίπου στις 7:45, με οδηγό και συνοδό που φέρονται να εκτελούσαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Τα υπόλοιπα παιδιά κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο. Τα δύο νήπια, ωστόσο, φέρεται να παρέμειναν στις πίσω θέσεις του λεωφορείου, χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Το όχημα παρέμεινε σταθμευμένο για αρκετές ώρες, μέχρι να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για το μεσημεριανό δρομολόγιο επιστροφής.

Η αποκάλυψη ήρθε όταν μία μητέρα πήγε στο σχολείο προκειμένου να δώσει το μεσημεριανό φαγητό στο παιδί της, καθώς εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσε για πρώτη φορά το ολοήμερο πρόγραμμα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από το σχολείο ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε παρουσιαστεί. Ακολούθησε αναζήτηση και ο οδηγός φέρεται να μετέβη στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο. Εκεί εντοπίστηκαν τελικά και τα δύο παιδιά.

Γονείς περιγράφουν την κατάσταση των παιδιών

Οι περιγραφές που μεταφέρονται από γονείς είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Ένας από τους γονείς υποστήριξε ότι τα παιδιά ήταν «κατουρημένα και κλαμμένα» και βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση όταν εντοπίστηκαν.

Άλλος γονέας έθεσε το ερώτημα για το πώς ήταν δυνατόν να μη γίνει έλεγχος μετά την άφιξη του λεωφορείου στο σχολείο, δεδομένου ότι πρόκειται για παιδιά προσχολικής ηλικίας. «Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα;», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.

Οι γονείς εξέφρασαν παράλληλα την ανησυχία τους για την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών μετά το περιστατικό, σημειώνοντας ότι τα ίδια δεν θέλουν να ξαναμπούν στο συγκεκριμένο λεωφορείο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο που παρέμεινε σταθμευμένο για ώρες. Μία ακόμη μητέρα σχολίασε ότι οι καιρικές συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν σχετικά ήπιες λόγω της βροχής και έθεσε το ερώτημα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών.

Η θέση του ΚΤΕΛ

Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο zarpanews.gr ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, Γιάννης Καψανάκης. Όπως ανέφερε, η εταιρεία ενημερώθηκε για το συμβάν και επιβεβαιώνει ότι πράγματι συνέβη. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της και απολύθηκε, ενώ αναμένεται να αντικατασταθεί από άλλη εργαζόμενη. Ο ίδιος μετέφερε ότι η συνοδός υποστήριξε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. «Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη», ανέφερε ο κ. Καψανάκης, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο τοπικό μέσο, και αναμένεται να προχωρήσει στις ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

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