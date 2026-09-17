Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του τραγουδιστή

Οι δωρεές στη μνήμη του τραγουδιστή θα αποκτήσουν κοινωνικό χαρακτήρα

Στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν 11.130,26 ευρώ από δωρεές, τα οποία θα διατεθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας, σύμφωνα με ανάρτηση του Humanity Greece.

Όπως γνωστοποίησε το Humanity Greece, το ποσό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί για μια δράση κοινωνικής προσφοράς, με την κινητή κοινωνική κουζίνα να βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη και να προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.

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