Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του τραγουδιστή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι δωρεές στη μνήμη του τραγουδιστή θα αποκτήσουν κοινωνικό χαρακτήρα
Στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν 11.130,26 ευρώ από δωρεές, τα οποία θα διατεθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας, σύμφωνα με ανάρτηση του Humanity Greece.
Όπως γνωστοποίησε το Humanity Greece, το ποσό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί για μια δράση κοινωνικής προσφοράς, με την κινητή κοινωνική κουζίνα να βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη και να προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr