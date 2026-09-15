Αλεξιπτωτίστρια εξηγεί πώς επέζησε από πτώση 3.200 μ., λιπόθυμη και χωρίς ανοιχτό αλεξίπτωτο (vid)

35χρονη αλεξιπτωτίστρια επιβίωσε από πτώση 3.600 μέτρων με ταχύτητα 240 χιλιομέτρων την ώρα, όταν έχασε τις αισθήσεις της στον αέρα και εξηγεί πως αυτό συνέβη.

Η Holly Wiffen, 35χρονη αλεξιπτωτίστρια αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της απίστευτης περιπέτειάς της, περιγράφοντας πώς κατάφερε να επιζήσει ενώ έπεφτε ανεξέλεγκτα προς το έδαφος με ταχύτητα 240 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας χάσει τις αισθήσεις της.

Η 35χρονη Χόλι Ουίφεν πραγματοποιούσε την τέταρτη βουτιά της ημέρας από τα 12.000 πόδια (περίπου 3.600 μέτρα), όταν στα 2,000 πόδια υπολόγισε λάθος την ταχύτητα κατάβασης και συγκρούστηκε στον αέρα με άλλον αλεξιπτωτιστή, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει ακαριαία ενώ το αλεξίπτωτό της παρέμενε κλειστό.

Ο αυτόματος μηχανισμός σωτηρίας

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «This Morning» της βρετανικής τηλεόρασης, η 35χρονη περιέγραψε τις στιγμές του εφιάλτη, αναφέροντας ότι όλα έγιναν μαύρα ακαριαία, ενώ η ίδια ένιωθε σαν να έβλεπε ένα ειρηνικό όνειρο ότι έπεφτε.

Όπως εξήγησε, η εκπαίδευσή της είχε χαραχθεί τόσο βαθιά στο μυαλό της που, αν και εντελώς αναίσθητη, το σώμα της προσπαθούσε ενστικτωδώς να πάρει τη σωστή στάση για να ανοίξει το αλεξίπτωτο.

Τελικά, η σωτηρία ήρθε από την τεχνολογία, καθώς ο υποχρεωτικός μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή, ανοίγοντας το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Η πτώση της ανακόπηκε από ένα πυκνό κωνοφόρο δέντρο, τα κλαδιά του οποίου λειτούργησαν ως φυσικός αερόσακος.

Όταν συνήλθε κρεμασμένη στα κλαδιά του δέντρου, το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που δεν αισθανόταν καθόλου πόνο. Αντί να πανικοβληθεί, η πρώτη της σκέψη ήταν να βγάλει τον εξοπλισμό της για να μην τον κόψουν οι διασώστες, καθώς ήταν ιδιαίτερα ακριβός.

Κάνοντας έναν γρήγορο έλεγχο στο σώμα της, παρατήρησε το σπασμένο της πόδι και αποφάσισε να το αγνοήσει εκείνη τη στιγμή. Απολογισμός του ατυχήματος ήταν ένα σοβαρό κάταγμα στο αριστερό πόδι και ένα μικρό σπονδυλικό κάταγμα, ωστόσο η Wiffen γλίτωσε τα χειρότερα και, παρά την τρομακτική εμπειρία των 12.000 ποδιών, σχεδιάζει ήδη την επιστροφή της στους αιθέρες.

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