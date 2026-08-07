Θέουτα: Μετανάστης σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να περάσει από το Μαρόκο με αλεξίπτωτο πλαγιάς (vid)

Νεαρός μετανάστης έχασε τη ζωή του στη Θέουτα όταν επιχείρησε να εισέλθει στον ισπανικό θύλακο από το Μαρόκο με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός νεαρού άνδρα αφρικανικής καταγωγής να εισέλθει στη Θέουτα, καθώς έχασε τη ζωή του επιχειρώντας να φτάσει στον ισπανικό θύλακο από το Μαρόκο με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 08:00, όταν ο άνδρας βρισκόταν σε πτήση πάνω από τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Θέουτα. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου και κατέληξε στη θάλασσα. Οι τοπικές Αρχές εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Ο πρώτος θάνατος σε απόπειρα εισόδου με αλεξίπτωτο

Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο μετανάστη που επιχείρησε να περάσει στη Θέουτα χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτο πλαγιάς. Οι ισπανικές Αρχές αναφέρουν ότι περίπου 80 μετανάστες έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης στον συγκεκριμένο ισπανικό θύλακο, εξαιτίας των επικίνδυνων προσπαθειών εισόδου.

🔵#Migranti Tentava di raggiungere l'exclave spagnola di #Ceuta dalle montagne del Marocco con un #parapendio, ma è precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. È morto così un giovane di origini subsahariane, inutilmente soccorso dalla Guardia Civil. pic.twitter.com/lnawdsKmWv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 7, 2026

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια ως ένας νέος τρόπος απόπειρας εισόδου στη Θέουτα από το Μαρόκο. Τον Ιούλιο δύο ακόμη μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν στον ισπανικό θύλακο με τον ίδιο τρόπο. Από τον Οκτώβριο του 2025, όταν καταγράφηκε η πρώτη επιτυχημένη είσοδος με αλεξίπτωτο πλαγιάς, έχουν σημειωθεί συνολικά πέντε αντίστοιχα περιστατικά, από τα οποία δύο είχαν θετική κατάληξη για τους μετανάστες που κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα.

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