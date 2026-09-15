Στην Ισπανία δίνουν 44.000 ευρώ για να χρησιμοποιήσουν AI και τεχνολογία απέναντι στα αγριογούρουνα που κατεβαίνουν στους δρόμους

Ο δήμος Λας Ρόθας αναζητά μέσω διαγωνισμού τεχνολογικές λύσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αγριογούρουνων που εμφανίζονται στις κατοικημένες περιοχές.

Τα αγριογούρουνα έχουν γίνει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για τον δήμο Λας Ρόθας, στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης, ο οποίος αναζητά πλέον τη βοήθεια της τεχνολογίας για να περιορίσει τις εμφανίσεις τους στις κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμος, που έχει περίπου 100.000 κατοίκους, προκήρυξε διαγωνισμό απευθυνόμενο σε εταιρείες τεχνολογίας και startups, με στόχο να βρεθεί ένας αποτελεσματικότερος τρόπος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αγριογούρουνων.

44.000 ευρώ για ένα πιλοτικό πρόγραμμα

Η εταιρεία που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα έχει στη διάθεσή της 44.000 ευρώ για να εφαρμόσει το πιλοτικό της πρόγραμμα για διάστημα 12 μηνών. Παράλληλα, οι τρεις προτάσεις που θα αξιολογηθούν ως οι καλύτερες θα λάβουν χρηματικά βραβεία 3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Ο στόχος δεν είναι απλώς να εντοπίζονται τα ζώα, αλλά να υπάρξει μια πιο ακριβής εικόνα για τον αριθμό τους στην περιοχή και να μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβλέπουν πιθανές καταστάσεις κινδύνου.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να βελτιώνουν την ακρίβεια στον εντοπισμό των αγριογούρουνων, περιορίζοντας τόσο τις λανθασμένες ενδείξεις όσο και τις περιπτώσεις στις οποίες τα ζώα δεν εντοπίζονται. Παράλληλα, ο δήμος θέλει να μειώσει τις περιττές παρεμβάσεις των συνεργείων ελέγχου και να ενισχύσει την απομακρυσμένη παρακολούθηση. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένοι αισθητήρες, συστήματα αναγνώρισης μέσω εικόνας, διασυνδεδεμένες συσκευές και ανάλυση δεδομένων. Οι υποψήφιες εταιρείες θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ισπανικής πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων, ενώ η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει ανώνυμα.



Ήδη χρησιμοποιούνται παγίδες με αισθητήρες

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο για τη Λας Ρόθας. Σύμφωνα με τον δήμο, από το 2007 εφαρμόζονται μέτρα για τον περιορισμό της παρουσίας των ζώων σε περιοχές όπως οι Monte Rozas, Punta Galea και El Cantizal. Η περιοχή διαθέτει σχεδόν 29 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων και βρίσκεται κοντά σε δύο σημαντικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το Περιφερειακό Πάρκο της Άνω Λεκάνης του Μανθανάρες και το Περιφερειακό Πάρκο του Μέσου Ρου του Γουαδαράμα. Παράλληλα, η εγκατάλειψη ορισμένων αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασικών δραστηριοτήτων έχει συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την παρουσία των αγριογούρουνων κοντά στον αστικό ιστό. Η εύκολη πρόσβαση σε νερό και τροφή, αλλά και η γειτνίαση των κατοικιών με τις δασικές εκτάσεις, διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους προς τις κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμος έχει ήδη εφαρμόσει διαφορετικές μεθόδους για τον έλεγχο της άγριας πανίδας. Μία από αυτές είναι η επιλεκτική παγίδευση, με κλουβιά που διαθέτουν αισθητήρες, συστήματα ειδοποίησης και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου, τις καιρικές συνθήκες και το σημείο στο οποίο τοποθετούνται οι παγίδες.

Γι' αυτό και ο δήμος αναζητά πλέον μια πιο σύγχρονη λύση, η οποία θα μπορούσε να συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και απομακρυσμένη παρακολούθηση, ώστε οι υπηρεσίες να γνωρίζουν καλύτερα πού βρίσκονται τα αγριογούρουνα και πότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εμφανιστούν μέσα στην πόλη. Ο δήμαρχος της Λας Ρόθας, José de la Uz, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία το πρώτο GovTech εγχείρημα του δήμου και υποστήριξε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που θα βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διαχείριση της πόλης.

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