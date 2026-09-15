Ο Νταλάρας συγκινημένος αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη: «Είδα με πόση αγάπη περιβάλλει ο κόσμος τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά» (vid)

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε συγκινημένος τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή του Καλλιμάρμαρου, στη μεγάλη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Λίγη μόλις ώρα μετά τη συναισθηματικά φορτισμένη τελετή στη Νίκαια, όπου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές είπαν το τελευταίο «αντίο», η μουσική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε σε ένα πεδίο απότισης φόρου τιμής στη μνήμη του αγαπημένου ερμηνευτή.

Το «αντίο» του Γιώργου Νταλάρα

Ο Γιώργος Νταλάρας ανέβηκε στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Η εκδήλωση, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», ήταν αφιερωμένη στη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του Μάνου Λοΐζου.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο καταξιωμένος τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στον χαμό του 54χρονου συναδέλφου του, υπογραμμίζοντας τη βαθιά αγάπη και την εκτίμηση με την οποία το κοινό τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία.

«Ήταν μια ιδιαίτερα έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, το Γιωργάκη, από την από την Κoκκινιά. Είναι πικρό. Είναι το πικρό δίδαγμα που άφησε και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Λοιπόν, καλή του ώρα», ανέφερε καταχειροκροτούμενος απ' το κοινό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ