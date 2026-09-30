Tokio Hotel: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2027

Οι Tokio Hotel έρχονται στις 7 Ιουλίου στο ERGOSTASIO35, με νέο άλμπουμ και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Το Release Athens 2027 παρουσιάζει τους Tokio Hotel, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2027, στο ολοκαίνουργιο ERGOSTASIO35. Ένα από τα πιο επιτυχημένα γερμανικά συγκροτήματα των τελευταίων δύο δεκαετιών, οι Tokio Hotel γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία με το “Durch den Monsun”, απέκτησαν εκατομμύρια οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσμο και επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια, στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας “SUMMER ENCORE 2027”. Η μπάντα θα παρουσιάσει τραγούδια από ολόκληρη την πορεία της, αλλά και από το νέο της άλμπουμ, “ENCORE”.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το ERGOSTASIO35, στην οδό Πειραιώς 35Α & Γ. Κονδύλη 2, είναι ο πρώτος υβριδικός πολιτιστικός χώρος της Αθήνας, σχεδιασμένος για να λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ευέλικτο venue, χωρητικότητας 5.500 θεατών, με μερικώς ανοιγόμενη οροφή, προηγμένες υποδομές και υψηλού επιπέδου εξοπλισμό σε ήχο, φώτα και εικόνα. Το stage setup μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παραγωγής, ενώ η συνολική διαμόρφωση του χώρου επιτρέπει τη φιλοξενία διαφορετικών εκδηλώσεων και παραγωγών, σε κλειστό ή ανοιχτό περιβάλλον.

TOKIO HOTEL

Οι Tokio Hotel αποτελούν μία από τις πιο επιτυχημένες γερμανικές μπάντες στον κόσμο, με περισσότερα από 20 χρόνια πορείας, πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, πολυάριθμα βραβεία και sold-out περιοδείες στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η ιστορία τους άλλαξε οριστικά το 2005 με το “Durch den Monsun”, το τραγούδι που τους μετέτρεψε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από ένα νεανικό συγκρότημα του Μαγδεμβούργου σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με τους Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing και Gustav Schäfer να παραμένουν μαζί από εκείνη την εποχή, οι Tokio Hotel κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της γερμανικής αγοράς και να χτίσουν ένα τεράστιο κοινό.

Στα πρώτα τους βήματα, η μπάντα κινήθηκε σε έναν ήχο που συνδύαζε στοιχεία rock, emo και post-grunge, ενώ η έντονη αισθητική και η εικόνα του Bill Kaulitz έφεραν στη μουσική τους και εμφανείς επιρροές από το glam rock. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η μπάντα εξελίχθηκε σημαντικά, αφήνοντας σταδιακά πίσω τον ήχο των πρώτων κυκλοφοριών της και ενσωματώνοντας όλο και περισσότερα στοιχεία από την pop και την ηλεκτρονική μουσική. Άλμπουμ όπως τα “Scream”, “Humanoid”, “Kings of Suburbia”, “Dream Machine” και “2001” αποτυπώνουν αυτή τη διαδρομή και τη διαρκή διάθεσή τους να επαναπροσδιορίζουν τον ήχο και την εικόνα τους.

Το 2026 σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο με το “ENCORE”, το έβδομο studio album τους, που κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου. Δώδεκα νέα τραγούδια, ανάμεσά τους τα “Without You”, “Memory Lane”, “Changes” και “California Nights”, συνδέουν το παρελθόν της μπάντας με τη σημερινή της ταυτότητα, λίγο πριν οι Tokio Hotel επιστρέψουν στους μεγάλους ευρωπαϊκούς συναυλιακούς χώρους με το “SUMMER ENCORE 2027”, τη μεγάλη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, που σηματοδοτεί και την επιστροφή τους στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια.

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Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 12:00, προς 49€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens . gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά με τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ μεριμνά για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία, με κατάλληλες υποδομές και διευκολύνσεις για την ασφαλή και άνετη παραμονή τους στον χώρο. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου. Οι διαθέσιμες θέσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο είναι περιορισμένες.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected] , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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