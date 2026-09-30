IMARHAN: Έρχονται οι περιπλανώμενοι με τις κιθάρες ψηλά!

Οι Imarhan, ένα από τα σημαντικότερα και πιο πρωτοποριακά συγκροτήματα της σύγχρονης σκηνής των Τουαρέγκ, έρχονται (στις 24/10) στο gazarte ground stage.

Είδα τις κιθάρες ψηλά και μετά εντόπισε και τα χέρια, τις γροθιές που ήταν στραμμένες στον ουρανό. Έπειτα ήταν τα βλέμματα, τα μάτια που δεν λένε ποτέ ψέματα. Και στο τέλος ήταν η παράδοση και η μουσική, δυο τόποι, δυο γλώσσες, δυο συνθήκες που δεν χάνονται, δεν περιορίζονται και δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις χορδές, στις εμπνεύσεις, στην ποίηση, στα λόγια, στην πάλη των ματιών και των σωμάτων, στάθηκε αγέρωχος ο άνθρωπος, αυτός που γεννήθηκε για να περιπλανιέται, να χτυπιέται, να κλαίει, να γελάει και στον δικό του παράδεισο να βλέπει τον αθάνατο σώμα του.

Η πιο δυνατή μουσική είναι αυτή του χρόνου και των μορφών που παίρνει μέσα από τα στόματα, τις σκέψεις, τις ψυχές των ανθρώπων. Οι περιπλανώμενοι, λοιπόν, έρχονται πιο κοντά με την υψηλή τέχνη γιατί ζουν και ξέρουν τι πάει να πει να ταξιδεύεις και να ανακαλύπτεις. Το κάναμε και εμείς οι Έλληνες και φτιάξαμε την ελληνική δημοτική μουσική. Το κάνουν και συγκροτήματα της σκηνής των Τουαρέγκ. Ένα απ’ αυτά, οι Imarhan, έρχονται στις 24 Οκτωβρίου, στο «Gazarte», για ένα live που θα είναι εμπειρία μυσταγωγική και εκστατική.

Μια βραδιά γεμάτη υπνωτικούς desert blues ρυθμούς



Οι Imarhan, ένα από τα σημαντικότερα και πιο πρωτοποριακά συγκροτήματα της σύγχρονης σκηνής των Τουαρέγκ, έρχονται στο Gazarte ground stage το Σάββατο 24 Οκτωβρίου για μια βραδιά γεμάτη υπνωτικούς desert blues ρυθμούς, αφρικανικά grooves και σύγχρονα ψυχεδελικά ξεσπάσματα.

Από την ίδρυσή τους το 2006 στο Ταμανρασέτ της νότιας Αλγερίας, οι Imarhan ακολουθούν τη δική τους πορεία, διευρύνοντας συνεχώς τα όρια του παραδοσιακού assouf ή desert blues. Αντλώντας έμπνευση από την κουλτούρα και την ποιητική παράδοση των Τουαρέγκ, αλλά και από τη funk, το psych rock και τους παναφρικανικούς ρυθμούς, έχουν δημιουργήσει έναν ήχο που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν των επιρροών τους κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Στη διάρκεια της πορείας τους έχουν περιοδεύσει εκτενώς σε όλο τον κόσμο, έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Gruff Rhys των Super Furry Animals και ο Howe Gelb των Giant Sand, ενώ έχουν μοιραστεί την σκηνή με ονόματα όπως ο Kurt Vile, χτίζοντας ένα κοινό που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της world music σκηνής.

Έρχονται στην Αθήνα κουβαλώντας την… αστραπή τους!



Η άφιξή τους στην Αθήνα συμπίπτει με την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ τους, Essam («αστραπή» στη γλώσσα των Τουαρέγκ), ενός δίσκου που σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική εποχή για το συγκρότημα. Διατηρώντας στο επίκεντρο τις ιστορίες, τις μνήμες και την ταυτότητα του λαού τους, οι Imarhan εμπλουτίζουν τον ήχο τους με ηλεκτρονικά στοιχεία, ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις και άλλες τολμηρές επιλογές στην διαμόρφωση του ήχο τους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από μέσα όπως τα MOJO, Uncut, The Guardian και Songlines.

Οι ζωντανές εμφανίσεις των Imarhan είναι μια γιορτή συλλογικότητας, ρυθμού και ελευθερίας, μια μοναδική ευκαιρία να βιώσει κανείς από κοντά τον παλμό της σύγχρονης Σαχάρας, με οδηγό σε αυτό ένα συγκρότημα που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το τι μπορεί να σημαίνει η μουσική των Τουαρέγκ στον 21ο αιώνα. Το συγκρότημα αυτό είναι κάτι παραπάνω από μια μουσική μπάντα. Είναι ένας ορατός-αόρατος κρίκος που ενώνει μέσα από την τέχνη του διαφυλετικές, εθνοτικές, πανανθρώπινες παραδόσεις, είναι η επιβεβαίωση της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής.

INFO

IMARHAN live in Athens

Στις 24 Οκτωβρίου.

Στο Gazarte - Ground Stage, [Βουτάδων 32-34, Γκάζι]

Ώρα έναρξης 22:00

Εισιτήρια (από 28 ευρώ) ΕΔΩ

Παραγωγή: gazarte, 223Events

