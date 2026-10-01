TUNNEL: Ένα νέο Saturday night ritual ξεκινά στην Αθήνα

Τα TUNNEL parties έρχονται στο gazarte με house, techno και διεθνή ονόματα για πέντε ξεχωριστά Σάββατα.

Ένα νέο Saturday night ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για πέντε μόνο Σάββατα, από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο, τα TUNNEL parties έρχονται στο gazarte, συστήνοντας ένα νέο monthly party concept αφιερωμένο στη house και techno σκηνή, σε επιμέλεια της ομάδας του Plisskën Festival.

Το TUNNEL επαναφέρει στο Σαββατόβραδο την αίσθηση της μεγάλης εξόδου που ξεκινά από νωρίς. Διεθνείς καλλιτέχνες, απρόσμενα pairings και line-ups με ξεχωριστό χαρακτήρα δίνουν τον τόνο, με κάθε edition να μεταμορφώνει το gazarte για μία νύχτα.

5 Σάββατα. 5 διαφορετικές βραδιές. Ένα νέο Saturday ritual για την Αθήνα.

Opening με John Talabot & Sofia Kourtesis

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Η αρχή γίνεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με τον John Talabot και τη Sofia Kourtesis, ενώ το opening act αναλαμβάνει ο Thanasis Karanikas.

Ο John Talabot, ένας από τους διεθνώς αναγνωρισμένους DJs και παραγωγούς της ηλεκτρονικής σκηνής, έρχεται στην Αθήνα με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη house, την electronica και πιο απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και venues, όπως τα Sónar, Primavera Sound, Moog και Pickle Factory, ενώ μέσα από τη Hivern Discs συνεχίζει να αναπτύσσει το ιδιαίτερο και διαρκώς εξελισσόμενο μουσικό του όραμα.

Μαζί του, η Sofia Kourtesis, Περουβιανή DJ και παραγωγός με βάση το Βερολίνο, που έχει αναδειχθεί σε μία από τις ιδιαίτερες παρουσίες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Στη μουσική της συναντώνται οι λατινοαμερικάνικες ρίζες της και η ενέργεια της βερολινέζικης club κουλτούρας, σε έναν ήχο γεμάτο συναίσθημα, μελωδία και ένταση.

Με μια σειρά από EPs και singles έχει αποκτήσει ισχυρή διεθνή παρουσία, έχοντας εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα Glastonbury, Sónar, Primavera Sound, Green Man και Wide Awake και έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Âme, Dixon, Caribou και Bicep.

Το πρώτο TUNNEL δίνει το σύνθημα για μια σειρά από πέντε διαφορετικές βραδιές που θα ξεδιπλωθούν στην Αθήνα από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο.

TUNNEL Opening

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

John Talabot & Sofia Kourtesis

Opening act: Thanasis Karanikas

gazarte