Η Λατινοπούλου απάντησε στον Ρέμο: «Αν λεγόταν Roma Kings, θα ερχόμουν»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν άφησε αναπάντητη την αναφορά του Αντώνη Ρέμου στη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, με τους Gipsy Kings.

Ο Αντώνης Ρέμος, κατά τη διάρκεια της συναυλίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και ενώ στη σκηνή βρίσκονταν οι Gipsy Kings, αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση στην ευρωβουλευτή και πρόεδρο της «Φωνής Λογικής». Μάλιστα, έχοντας δίπλα του τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, υποστήριξε πως η Λατινοπούλου ήταν το πολιτικό πρόσωπο που θα ταίριαζε περισσότερο με τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

«Ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι εδώ ανάμεσά μας, μόνο ένα. Μόνο η Λατινοπούλου θα ήθελα να είναι μαζί μας. Με τους Gipsy Kings μόνο αυτή θα ταίριαζε, πιστεύω. Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, θα έπρεπε να ήσουν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Η ατάκα του Ρέμου δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται με την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Βασίλη Παϊτέρη και τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από την... ονοματοδοσία των ρομά.

Η απάντηση της Λατινοπούλου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε λίγες ώρες αργότερα με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δείχνοντας ότι αντιλήφθηκε τη σχετική αναφορά ως συνέχεια της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης.

«Τι έμαθα… Μίλησε για εμένα ο Ρέμος; Αντώνη, θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα λέγεται Gipsy Kings», ανέφερε αρχικά.

«Αν λεγόταν Roma Kings ή αν μετονομαζόταν σε Roma Kings, με χαρά θα ερχόμουνα», συμπλήρωσε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ