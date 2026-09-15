Αποκαλύφθηκε η χαμένη πόλη των θαυμάτων του Ιησού: 100% βέβαιοι είναι οι αρχαιολόγοι

Αρχαιολόγοι δηλώνουν «100%» βέβαιοι πως ανακάλυψαν τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά, εκεί όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε ορισμένα από τα πιο γνωστά του θαύματα.

Η αρχαία πόλη της Βηθσαϊδά, η οποία σύμφωνα με τη Βίβλο υπήρξε η παρτίδα των Αποστόλων Φιλίππου, Ανδρέα και Πέτρου, υποστηρίζεται πλέον πως έχει εντοπιστεί με απόλυτη βεβαιότητα από μία διεθνής επιστημονική ομάδα.

Οι ανασκαφές στο αρχαιολογικό πρόγραμμα El-Araj στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2016, έφεραν στο φως στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ιουδαϊκού ψαροχωριού και μίας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης, ακριβώς δίπλα στο πεδίο δράσης του Ιησού στην Καπερναούμ, όπου πραγματοποιήθηκαν διάφορα θαύματά του (θεραπεία του τυφλού, χορτασμός 5.000 ανθρώπων με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια).

Η απρόσμενη βοήθεια μιας πυρκαγιάς: Τι βρέθηκε στη Βηθσαϊδά

Ο ακαδημαϊκός διευθυντής του έργου και καθηγητής θρησκευτικών σπουδών, Στιβ Νότλεϊ, εξήγησε πως η τοποθεσία συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά: «Τα δύο πράγματα που οφείλαμε να βρούμε και που συνάδουν με αυτή την ταυτοποίηση είναι ένα ιουδαϊκό ψαροχώρι, για το οποίο έχουμε άφθονες αποδείξεις και στοιχεία μιας πόλης, δηλαδή αστικοποίησης».

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται περισσότερα από 200 νομίσματα, κεραμικά, ένα ρωμαϊκό λουτρό, λίθινα ιουδαϊκά αγγεία, μολύβδινα βάρη αλιείας και μια βυζαντινή βασιλική που αναφέρεται ρητά στον Απόστολο Πέτρο ως «Αρχηγό των Αποστόλων και Φύλακα των Κλειδιών του Ουρανού».

Μάλιστα, μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αν και αρχικά θεωρήθηκε καταστροφική, καθάρισε τη χαμηλή βλάστηση, επιτρέποντας στην ομάδα να διαπιστώσει ότι η έκταση του οικισμού φτάνει τουλάχιστον τα 60 στρέμματα: «Από το 2016 δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε ένα εύρημα που να αμφισβητεί την ταυτοποίηση της τοποθεσίας ως Βηθσαϊδά», τόνισε ο Νότλεϊ.

Η ανακάλυψη φέρει ιδιαίτερη σημασία για τον χριστιανικό κόσμο, καθώς τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μαθητών του Ιησού καταγόταν από εκεί, καθιστώντας την κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του.

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