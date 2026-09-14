Νίκαια - Μαζωνάκης: Ποιοι είναι οι αστυνομικοί με τα μπλε μπλουζάκια στη λαϊκή αγρυπνία

Η ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. με τα χαρακτηριστικά μπλε μπλουζάκια έχει διαφορετικό ρόλο από τις μονάδες καταστολής.

Ανάμεσα στους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τα μέτρα ασφαλείας στη Νίκαια, όπου από το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεχωρίζουν ορισμένοι με τα χαρακτηριστικά μπλε μπλουζάκια και καπέλα. Δεν πρόκειται για μια τυχαία επιλογή εμφάνισης, αλλά για μέλη μιας ειδικής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ο.Δ.Ο.Σ.

Η ΟΔΟΣ είναι η Ομάδα Διαχείρισης Οργάνωσης Συγκεντρώσεων και έχει έναν αρκετά διαφορετικό ρόλο από αυτόν που συνήθως συνδέουμε με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Τα μέλη της δεν φέρουν οπλισμό και έχουν ως βασική αποστολή τη διαχείριση και οριοθέτηση συναθροίσεων, με έμφαση στην επικοινωνία και την αποφυγή εντάσεων.

Άοπλοι και με διαφορετική στολή

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η Ο.Δ.Ο.Σ σχεδιάστηκε ώστε τα μέλη της να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις. Φέρουν διαφορετική στολή με διακριτικό λογότυπο – θυρεό της ομάδας, ενώ δεν φέρουν όπλο.

Ο εξοπλισμός που είχε παρουσιαστεί κατά τη δημιουργία της περιλάμβανε φορητό ασύρματο, φακό, σφυρίχτρα και kit πρώτων βοηθειών. Η διαφορετική εμφάνιση δεν είναι επομένως απλώς θέμα αναγνωρισιμότητας, αλλά αποτελεί μέρος της λογικής με την οποία σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη ομάδα.

Η βασική αποστολή της

Η Ο.Δ.Ο.Σ έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση και οριοθέτηση συναθροίσεων χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας. Στον σχεδιασμό της ομάδας δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις τεχνικές επικοινωνίας και διαμεσολάβησης με τους υπευθύνους μιας συγκέντρωσης, ώστε να αποφεύγονται κλιμακώσεις και εντάσεις.

Με απλά λόγια, ο ρόλος των αστυνομικών με τα μπλε μπλουζάκια δεν είναι να λειτουργούν ως μονάδα καταστολής. Είναι να βρίσκονται μέσα ή δίπλα στον χώρο μιας συγκέντρωσης, να έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο και τους διοργανωτές και να συμβάλλουν στη διατήρηση της τάξης χωρίς η παρουσία της Αστυνομίας να λειτουργεί από μόνη της ως παράγοντας έντασης.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ο.Δ.Ο.Σ μπορεί να χρησιμοποιείται σε διαφορετικού τύπου συγκεντρώσεις, όχι μόνο σε πορείες. Μια μεγάλη συγκέντρωση πολιτών, μια δημόσια εκδήλωση ή μια περίσταση όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος μπορεί να απαιτεί διαχείριση πλήθους, οριοθέτηση του χώρου και συνεχή επικοινωνία.

Από το Πολυτεχνείο στη Νίκαια

Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας έγινε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, την επέτειο του Πολυτεχνείου το 2020. Από τότε οι αστυνομικοί της Ο.Δ.Ο.Σ έχουν εμφανιστεί σε διάφορες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, με τη χαρακτηριστική τους στολή να τους κάνει εύκολα αναγνωρίσιμους.

Η παρουσία τους στη Νίκαια, στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εντάσσεται στην ίδια λογική. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή, γεγονός που απαιτεί από την Αστυνομία να διαχειριστεί την κίνηση του πλήθους, τις εισόδους και εξόδους και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Μέσα σε ένα πλήθος που βρίσκεται εκεί για έναν συγκινησιακά φορτισμένο λόγο, η παρουσία μιας άοπλης ομάδας που λειτουργεί με όρους επικοινωνίας και αποκλιμάκωσης μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες και τις αστυνομικές δυνάμεις.

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