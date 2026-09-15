Δύο φίλοι βρέθηκαν νεκροί σε βουνό: Η «κλήση-φάντασμα» στο 999 που δεν κλιμακώθηκε όπως έπρεπε

Ο Έντι Χολ, 20 ετών, και ο Τζέιντεν Λονγκ, 19 ετών, είχαν πάει για πεζοπορία στην Ουαλία, όμως δεν επέστρεψαν ποτέ – Τι αποκαλύφθηκε στην έρευνα για τον θάνατό τους

Ο Έντι Χολ, 20 ετών, και ο Τζέιντεν Λονγκ, 19 ετών, βρέθηκαν νεκροί σε ορεινή περιοχή της Ουαλίας, μετά την εξαφάνισή τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Στην έρευνα για τον θάνατό τους αποκαλύφθηκε ότι μια «κλήση-φάντασμα» στο 999 δεν κλιμακώθηκε όπως θα έπρεπε.

Οι δύο φίλοι, από το Dereham του Norfolk, έχασαν τη ζωή τους στο Crib y Ddysgl, μια ορεινή κορυφογραμμή που φτάνει σε υψόμετρο 1.065 μέτρων και συνδέεται με το Crib Goch. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην έρευνα, οι οικογένειές τους γνώριζαν ότι οι δύο νεαροί είχαν κάνει στο παρελθόν πεζοπορίες στην περιοχή Lake District και στο Peak District, όμως δεν είχαν επισκεφθεί προηγουμένως το Eryri, γνωστό και ως Snowdonia.

Η «κλήση-φάντασμα» στο 999

Ο Φίλιπ Μπένμποου, επικεφαλής συντονιστής της ομάδας ορεινής διάσωσης Llanberis, κατέθεσε στο δικαστήριο του Gwynedd στο Caernarfon ότι ενημερώθηκε από την αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας στις 18 Φεβρουαρίου. Η ενημέρωση αφορούσε μια κλήση στο 999, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της Βρετανίας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί περίπου τρεις ώρες νωρίτερα και είχε τερματιστεί χωρίς να ολοκληρωθεί η επικοινωνία. Η κλήση θεωρήθηκε ότι προερχόταν από άτομο που βρισκόταν στο Crib y Ddysgl και αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε πραγματοποιηθεί από το κινητό τηλέφωνο του Τζέιντεν Λονγκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην έρευνα, η κλήση δεν κλιμακώθηκε όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην κινητοποιηθεί άμεσα επιχείρηση διάσωσης.

Αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες επικοινώνησαν με τις οικογένειες των δύο ανδρών, κινητοποιήθηκαν ομάδες ορεινής διάσωσης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο της ακτοφυλακής. Οι διασώστες έλεγξαν την τελευταία γνωστή θέση των δύο φίλων, όμως δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Η επιχείρηση διακόπηκε για τη νύχτα και αποφασίστηκε να συνεχιστεί με το πρώτο φως της επόμενης ημέρας. Την επόμενη ημέρα, οι έρευνες συνεχίστηκαν με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Στις 10:46, δύο μέλη της ομάδας φέρεται να εντόπισαν ίχνη στο χιόνι, τα οποία τους οδήγησαν στα σώματα των δύο ανδρών. Οι σοροί τους βρέθηκαν περίπου ένα μίλι από την κορυφή του Yr Wyddfa, γνωστού και ως Snowdon, στην περιοχή Eryri.

Δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό

Σύμφωνα με τον Φίλιπ Μπένμποου, οι δύο φίλοι δεν διέθεταν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάβαση στις συγκεκριμένες χειμερινές συνθήκες. Οι δύο άνδρες φορούσαν παπούτσια με καρφιά, όμως δεν είχαν μαζί τους πιολέ ή κραμπόν, εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την ασφαλή κίνηση σε χιονισμένες και παγωμένες πλαγιές. Το Crib Goch χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητική ορεινή διαδρομή, ενώ την περίοδο εκείνη οι συνθήκες στην περιοχή ήταν χειμερινές, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι στο έδαφος.

Η αναπληρώτρια ιατροδικαστής για τη Βορειοδυτική Ουαλία, Σάρα Ράιλι, ανέφερε στην έρευνα ότι και οι δύο άνδρες πέθαναν έπειτα από πτώση στο ορεινό έδαφος, με αποτέλεσμα να υποστούν πολλαπλά τραύματα. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν οι δύο φίλοι έπεσαν μαζί ή αν ο ένας έπεσε στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον άλλο.

«Δεν κλιμακώθηκε όπως θα έπρεπε»

Το ζήτημα της κλήσης στο 999 βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας. Ο ντετέκτιβ Τζέιμς Λόιντ, από το τμήμα επαγγελματικών προτύπων της αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας, παραδέχθηκε ότι «το περιστατικό δεν κλιμακώθηκε όπως θα έπρεπε». Ο Φίλιπ Μπένμποου ανέφερε από την πλευρά του ότι οι πληροφορίες που είχαν δοθεί αρχικά δεν ήταν αρκετές για να κινητοποιηθεί άμεσα επιχείρηση διάσωσης. Η Σάρα Ράιλι δήλωσε ότι θα αποστείλει το πόρισμά της στην αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της σχετικά με το γεγονός ότι η κλήση δεν κλιμακώθηκε εγκαίρως. Η αστυνομία έχει στη συνέχεια 56 ημέρες για να απαντήσει.

Ο πατέρας του Τζέιντεν, Στίβεν, χαρακτήρισε το περιστατικό «ανικανότητα», σύμφωνα με το BBC. Ο Γιούργκεν Ντίσμαν, πρόεδρος της ομάδας ορεινής διάσωσης Llanberis, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους ανθρώπους που ήταν κοντά στους δύο νεαρούς. Όπως ανέφερε, η ομάδα κινητοποιήθηκε από την αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας και πραγματοποίησε μια εκτεταμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, μέσα σε πλήρως χειμερινές συνθήκες. Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι, καθώς η αναπληρώτρια ιατροδικαστής πρόκειται να απευθυνθεί επίσημα στην αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, δεν είναι σκόπιμο να σχολιάσει δημόσια το θέμα πριν απαντήσει απευθείας σε εκείνη.

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