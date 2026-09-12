Νόμιζε ότι ήταν απλώς ένα «φρικτό hangover»: Η 18χρονη στην Ουαλία που έμαθε ότι η σηψαιμία θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή

Η 18χρονη τότε Elle Black πίστευε ότι τα συμπτώματά της οφείλονταν σε ένα βαρύ hangover, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε και στο νοσοκομείο διαγνώστηκε με σηψαιμία

Η Elle Black νόμιζε ότι είχε ένα πολύ βαρύ hangover μετά από βραδινή έξοδο με φίλους, όμως η υπνηλία, ο υψηλός πυρετός και οι έντονοι πόνοι ήταν σημάδια σηψαιμίας που θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή. Τότε, ήταν 18 ετών και πρωτοετής στο Cardiff University τον Φεβρουάριο του 2024, όταν αρρώστησε μετά από βραδιά με φίλους, κατά την οποία είχαν παρακολουθήσει αγώνες του Six Nations.

Όταν ξύπνησε την επόμενη ημέρα, ένιωθε πολύ άσχημα. Η ίδια, όπως και οι άνθρωποι γύρω της, αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο απλώς για ένα πολύ έντονο hangover.Ωστόσο, η κατάσταση δεν βελτιωνόταν. Η Elle άρχισε να νιώθει έντονη υπνηλία, δεν μπορούσε να κρατήσει φαγητό και παρουσίασε υψηλό πυρετό, με τη θερμοκρασία του σώματός της να εναλλάσσεται μεταξύ έντονης ζέστης και κρύου. «Ήμουν υπερβολικά νυσταγμένη, δεν μπορούσα να κρατήσω φαγητό και ένιωθα πότε ζέστη και πότε κρύο. Τότε κατάλαβα ότι δεν ήταν hangover», έχει περιγράψει.

Η πρώτη διάγνωση και η επιδείνωση

Η Elle απευθύνθηκε σε γιατρό μέσω διαδικτυακής ιατρικής, εκεί εκτιμήθηκε ότι πιθανότατα έπασχε από λαρυγγίτιδα και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ ώστε δεν ήταν καν σε θέση να πάει να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή. Η ίδια περιγράφει ότι άρχισε να αισθάνεται έντονη μυϊκή πίεση και πόνο, ενώ η υπνηλία και η αδυναμία έγιναν ακόμη πιο έντονες. Τότε αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο.

Όταν έφτασε στο University Hospital of Wales στο Κάρντιφ, η Elle είπε στους γιατρούς ότι φοβόταν πως μπορεί να είχε σηψαιμία. Οι γιατροί την εξέτασαν γρήγορα. Σύμφωνα με την ίδια, έγινε διαλογή μέσα σε 15 λεπτά και λιγότερο από μισή ώρα μετά την άφιξή της είχε ήδη ξεκινήσει ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών και υγρών. Αργότερα οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η σηψαιμία είχε αναπτυχθεί ως επιπλοκή του quinsy, ενός σοβαρού αποστήματος στην περιοχή γύρω από τις αμυγδαλές που μπορεί να εμφανιστεί ως επιπλοκή της αμυγδαλίτιδας.

Η Elle παρέμεινε στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες, ενώ αρχικά έλαβε ενδοφλέβια αντιβιοτικά και υγρά και στη συνέχεια συνέχισε με αντιβιοτική αγωγή από το στόμα. «Αν περίμενα άλλες 12 ώρες, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικά» Το γεγονός που έμεινε περισσότερο στη μνήμη της ήταν αυτό που της είπαν οι γιατροί πριν πάρει εξιτήριο. Σύμφωνα με την ίδια, της εξήγησαν ότι αν είχε περιμένει ακόμη 12 ώρες πριν αναζητήσει ιατρική βοήθεια, η έκβαση θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική. «Αυτό μου έδειξε πόσο σοβαρή είναι η σηψαιμία και πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις τα συμπτώματα και να ενεργείς γρήγορα», ανέφερε. Η ίδια λέει ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί πλήρως πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή της. Μόνο λίγες ημέρες αργότερα, όταν άρχισε να αναρρώνει, κατάλαβε πόσο άρρωστη είχε πραγματικά υπάρξει.

Η ανάρρωση κράτησε περισσότερο

Η Elle τελικά ανάρρωσε πλήρως, όμως η αποκατάστασή της δεν ήταν άμεση. Όπως περιγράφει, ακόμη και μετά την αντιμετώπιση της λοίμωξης ένιωθε εξαντλημένη για εβδομάδες. Η εμπειρία, όπως λέει, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την υγεία της. «Δεν θεωρώ πλέον την υγεία μου δεδομένη και είμαι πολύ πιο προσεκτική στο να ακούω το σώμα μου και να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου», ανέφερε.

Σήμερα, στα 21 της, η Elle έχει αποφοιτήσει από το Cardiff University με πτυχίο στα Μέσα Ενημέρωσης, τη Δημοσιογραφία και τον Πολιτισμό. Αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την περιπέτειά της, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η σηψαιμία μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, ακόμη και σε νέους που θεωρούν ότι είναι απολύτως υγιείς. Η ίδια θεωρεί ότι οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται για τα συμπτώματα της σηψαιμίας ήδη από την έναρξη των σπουδών τους, καθώς πολλοί ζουν για πρώτη φορά μακριά από την οικογένειά τους και καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους την υγεία τους. «Η αναγνώριση των συμπτωμάτων της σηψαιμίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό μέρος της ενημέρωσης των φοιτητών», υποστηρίζει.

Το μήνυμά της είναι να μην αποδίδονται αυτόματα σε hangover ή σε μια απλή ίωση συμπτώματα που είναι έντονα ή επιδεινώνονται. «Η σηψαιμία μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αρρωστήσει ξαφνικά και σοβαρά, μην φοβάστε να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια», τονίζει. Η σηψαιμία αποτελεί σοβαρή αντίδραση του οργανισμού σε μια λοίμωξη και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες οργάνων και θάνατο. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Sepsis Alliance, η σηψαιμία συνδέθηκε με περίπου 11 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2017, σε περίπου 48,9 εκατομμύρια περιστατικά.

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