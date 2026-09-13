«Η Ρωσία μπορεί να γονατίσει την Βρετανία»: Ο «αόρατος» πόλεμος και η προειδοποίηση των ειδικών

Η Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη Βρετανία χωρίς να χρησιμοποιήσει συμβατικά όπλα, σύμφωνα με ειδικούς που προειδοποιούν για κυβερνοεπιθέσεις, drones και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές

Η Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη Βρετανία χωρίς να χρησιμοποιήσει συμβατικά όπλα, σύμφωνα με ειδικούς που προειδοποιούν για έναν πόλεμο διαφορετικό από αυτόν που έχουμε συνηθίσει και φανταζόμαστε. Αντί για πυραύλους, τανκς και στρατιώτες, το λεγόμενο υβριδικό ή «γκρίζο» πόλεμο θα μπορούσαν να συνθέσουν κυβερνοεπιθέσεις, drones και επιχειρήσεις με στόχο κρίσιμες υποδομές και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Η Ρωσία έχει ήδη κατηγορηθεί για αντίστοιχες ενέργειες σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων για εμπρηστική επίθεση σε κατασκευαστή drones στη Σλοβακία, ενώ drones με εκρηκτικά έχουν εντοπιστεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Μία εβδομάδα χωρίς ηλεκτρονικές τράπεζες και θα ήμασταν γονατισμένοι»

Ο καθηγητής Anthony Glees, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Buckingham, υποστηρίζει ότι στόχοι θα μπορούσαν να είναι εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως το τραπεζικό σύστημα, ενώ όπως εξηγεί, η λογική ενός τέτοιου πολέμου θα μπορούσε να είναι η σταδιακή αποδυνάμωση των υποδομών, «τούβλο-τούβλο», μέχρι να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας από τα ψηφιακά συστήματα την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη, για παράδειγμα, ακόμη και η διακοπή πρόσβασης στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες για μία εβδομάδα, υποστηρίζει, θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Ο Glees αποδίδει σημαντικό μέρος αυτής της δυνατότητας στις ικανότητες Ρώσων χάκερ, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα διαθέτει ορισμένες από τις πιο προηγμένες ομάδες στον κόσμο στον συγκεκριμένο τομέα.

Από τα αεροδρόμια μέχρι τα εργοστάσια ενέργειας

Η Katja Bego, Senior Research Fellow στο Chatham House, επισημαίνει ότι το εύρος των πιθανών στόχων είναι τεράστιο. Νοσοκομεία, αεροδρόμια, μονάδες παραγωγής ενέργειας και λιμάνια θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ίδια, να αποτελέσουν στόχους, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ταυτόχρονη προστασία όλων των κρίσιμων υποδομών.

Τα μικρά drones αποτελούν ένα από τα μέσα που προκαλούν ανησυχία, καθώς είναι σχετικά εύκολο να αποκτηθούν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διατάραξη της λειτουργίας αεροδρομίων ή εγκαταστάσεων ενέργειας, ενώ παράλληλα, οι κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα ψηφιακά συστήματα ζωτικής σημασίας.

Η Bego εξηγεί ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να παραμένουν κάτω από το όριο ενός ανοιχτού πολέμου, αλλά να προκαλούν ταυτόχρονα δημόσια αναστάτωση, αβεβαιότητα και προβλήματα στην καθημερινότητα. Οι ειδικοί εκτιμούν, πάντως, ότι μια επίθεση σχεδιασμένη να προκαλέσει μαζικές απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι λιγότερο πιθανή, καθώς ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να εκληφθεί ως ξεκάθαρη πράξη πολέμου.

«Η Βρετανία δέχεται επίθεση κάθε μέρα»

Ο στρατηγός Sir Richard Barrons, συν-συγγραφέας της στρατηγικής αμυντικής αναθεώρησης που παρουσιάστηκε στη βρετανική κυβέρνηση, δίνει ακόμη πιο δραματική διάσταση στην απειλή. «Η Βρετανία δέχεται επίθεση από τη Ρωσία κάθε μέρα», υποστηρίζει, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για επιθέσεις κάτω από το όριο της στρατιωτικής σύγκρουσης, όπως κυβερνοεπιθέσεις και προσπάθειες χειραγώγησης των social media.

Κατά τον ίδιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Βρετανία και ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι καινούργια. Ο Barrons καλεί, παράλληλα, τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για τις συνέπειες μιας πιθανής κλιμάκωσης των λεγόμενων «γκρίζων επιθέσεων» με την συμβουλή του να είναι να υπάρχουν βασικές προμήθειες στα σπίτια και να γνωρίζουν οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, όπως μια εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης. Όπως επισημαίνει, αυτού του είδους η προετοιμασία ήταν πολύ πιο συνηθισμένη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει πλέον ξεχαστεί.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του νέου τύπου αντιπαράθεσης είναι ακριβώς ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις χωρίς να υπάρξει επίσημη κήρυξη πολέμου: ένα χτύπημα σε ψηφιακές υποδομές, ένα drone σε κρίσιμη εγκατάσταση ή μια συντονισμένη επιχείρηση παραπληροφόρησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αναστάτωση, αβεβαιότητα και πίεση στην κοινωνία, χωρίς να έχει προηγηθεί μια συμβατική στρατιωτική επίθεση.

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