Γιατί οδηγούν στα αριστερά; Οι χώρες με τις πιο περίεργες ιστορικές αφορμές

Η οδήγηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου δεν είναι μόνο βρετανική κληρονομιά, αλλά το αποτέλεσμα παράδοξων ιστορικών συμπτώσεων.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μέρη όλου του κόσμου όπου οι άνθρωποι οδηγούν αριστερά, είτε λόγω βρετανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε για άλλους πιο ιδιαίτερους λόγους.

Προτού ξεκινήσουμε, ας αναφέρουμε πως περίπου 76 χώρες και ανεξάρτητες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο οδηγούν στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

7 χώρες που οδηγούν από τα αριστερά

Ηνωμένο Βασίλειο: Από τους ρωμαίους ιππότες και τον Ναπολέοντα στον νόμο του 1835

Η παράδοση της οδήγησης στα αριστερά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που φτάνουν έως τη ρωμαϊκή εποχή, όταν οι αναβάτες, όντας δεξιόχειρες, κρατούσαν τα ηνία με το αριστερό χέρι για να διατηρούν το δεξί ελεύθερο για άμυνα και μάχη. Παράλληλα, στους αμαξάδες της εποχής, το μαστίγιο στο δεξί χέρι μπορούσε να τραυματίσει τους πεζούς αν κινούνταν στη δεξιά πλευρά.

Παρότι ο Ναπολέων επέβαλε μεταγενέστερα την οδήγηση στα δεξιά στις κατακτημένες επικράτειες της ηπειρωτικής Ευρώπης, η Βρετανία δεν υιοθέτησε ποτέ το μέτρο αυτό, θεσμοθετώντας επίσημα την αριστερή κυκλοφορία το 1835.

Μοζαμβίκη: Η πορτογαλική αποικία που εξαιρέθηκε λόγω... γειτόνων

Κατά τη δεκαετία του 1920, η Πορτογαλία επέβαλε την οδήγηση στη δεξιά πλευρά τόσο στο έδαφός της όσο και στις αποικίες της. Ωστόσο, η Μοζαμβίκη αποτελεί μια μοναδική εξαίρεση, καθώς κατάφερε να γλυτώσει από αυτή τη μεταρρύθμιση, επειδή συνορεύει αποκλειστικά με χώρες όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν στα αριστερά.

Το παράδοξο αυτό διατηρείται μέχρι σήμερα, ενώ πρόσφατα απαγορεύτηκε η εισαγωγή οχημάτων που έχουν το τιμόνι τοποθετημένο στα αριστερά.

Ινδονησία: Η ολλανδική συνήθεια του 17ου αιώνα που έμεινε ανεξίτηλη

Ο λόγος για τον οποίο η Ινδονησία κυκλοφορεί στην αριστερή πλευρά συνδέεται με το αποικιακό της παρελθόν ως κτήση των Κάτω Χωρών. Κατά τον 17ο αιώνα, η οδήγηση στα αριστερά αποτελούσε τη συνήθη τακτική στην Ολλανδία.

Παρόλο που οι ίδιοι οι Ολλανδοί άλλαξαν αργότερα το σύστημά τους υιοθετώντας τη δεξιά πλευρά, η Ινδονησία διατήρησε την παλιά ολλανδική συνήθεια, η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.

Ιαπωνία: Οι βρετανικοί σιδηρόδρομοι που καθόρισαν τους δρόμους

Η Ιαπωνία δεν υπήρξε ποτέ βρετανική αποικία, ωστόσο η επιλογή της να οδηγεί στα αριστερά οφείλεται στους σιδηροδρόμους. Στη δεκαετία του 1870, το ιαπωνικό κράτος ανέθεσε σε Βρετανούς μηχανικούς τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου σιδηροδρομικού της δικτύου.

Το έργο υλοποιήθηκε με βάση τα βρετανικά πρότυπα όπου τα τρένα κινούνταν στην αριστερή τροχιά, με αποτέλεσμα η συνήθεια αυτή να περάσει σταδιακά και σε όλα τα υπόλοιπα οδικά μέσα μεταφοράς της χώρας.

Χονγκ Κονγκ: Η βρετανική παράδοση που άντεξε στην επιστροφή της Κίνας

Μετά την ήττα της Κίνας στον Πρώτο Πόλεμο του Όπιου το 1842, το Χονγκ Κονγκ πέρασε υπό βρετανική κυριαρχία για περισσότερο από έναν αιώνα. Όταν η περιοχή μεταβιβάστηκε ξανά στην Κίνα το 1997, αποφασίστηκε να διατηρηθεί το καθεστώς της αριστερής οδήγησης, παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη κινεζική επικράτεια τα οχήματα κινούνται στα δεξιά.

Νήσοι Φώκλαντ: Το απομονωμένο αρχιπέλαγος στο έλεος των Βρετανών

Αυτό το απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη δεν διέθετε αυτόχθονα πληθυσμό όταν κατέφθασαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι. Μετά από διαμάχες μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας και Αργεντινής, οι Βρετανοί εγκαταστάθηκαν μόνιμα στα νησιά τη δεκαετία του 1830.

Η τοπική κουλτούρα διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου πάνω στα βρετανικά πρότυπα, με αποτέλεσμα η οδήγηση στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος να παραμένει σταθερή συνήθεια μέχρι τις μέρες μας.

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