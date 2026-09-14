«Είναι αηδιαστικό και μικρόψυχο»: Η Ryanair αρνήθηκε επιστροφή χρημάτων σε μητέρα που έχασε τον 18χρονο γιο της

Μια μητέρα στην Βρετανία καταγγέλλει την Ryanair, αφού η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε να της επιστρέψει 350 λίρες για ταξίδι που ακύρωσε μετά τον θάνατο του 18χρονου γιου της.

Μια μητέρα από την Βρετανία καταγγέλλει την Ryanair, αφού η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε να της επιστρέψει 350 λίρες για ένα ταξίδι που ακύρωσε μετά τον τραγικό θάνατο του 18χρονου γιου της. Η Tina McDermont, από το Washington του Tyne and Wear, επρόκειτο να ταξιδέψει με τον σύζυγό της από το Newcastle στο Alicante στις 30 Αυγούστου. Ωστόσο, ακύρωσε το ταξίδι μετά τον θάνατο του γιου της, Billy, ο οποίος έχασε την ζωή του σε δυστύχημα στις 19 Αυγούστου.

Η 45χρονη επικοινώνησε με την Ryanair και ζήτησε επιστροφή χρημάτων, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε, καθώς ο θάνατος είχε σημειωθεί περισσότερες από 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση. Σύμφωνα με τους όρους της Ryanair, οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν ταξιδιωτική πίστωση όταν ένας επιβάτης της κράτησης ή άμεσο μέλος της οικογένειάς του (σύντροφος, γονέας ή παιδί) πεθάνει εντός 10 ημερών πριν από την πτήση.

«Οργανώνω την κηδεία του γιου μου»

«Ο θάνατος του Billy ήταν ένα τεράστιο σοκ. Μόλις είχε κλείσει τα 18», δήλωσε η Tina, εξηγώντας πως ήταν αδύνατο να ταξιδέψει στο εξωτερικό ενώ η οικογένειά της περνούσε αυτή την δοκιμασία. Όπως είπε, πίστευε ότι η Ryanair θα της επέστρεφε τα χρήματα και πως αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα έξοδα της κηδείας του γιου της. Αντί γι' αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπη με την πολιτική των 10 ημερών, την οποία δεν γνώριζε.

«Οργανώνω την κηδεία του γιου μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω. Νόμιζα ότι όταν επικοινωνούσα με την Ryanair δεν θα υπήρχε πρόβλημα»

Η διαδικασία έγινε ακόμη πιο δύσκολη, όπως υποστήριξε, όταν η εταιρεία της ζήτησε το πιστοποιητικό θανάτου, αλλά στην συνέχεια ζητούσε επανειλημμένα την ημερομηνία θανάτου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση. Είπε πως ένιωθε ένα ωμό συναίσθημα και πως όσο κοιτούσε τους όρους, δεν μπορούσε να βγάλει πραγματικό νόημα.

Η Tina ανέφερε επίσης ότι, μέσω της εφαρμογής της Ryanair, της πρότειναν να μην εμφανιστεί στην πτήση και στην συνέχεια να διεκδικήσει τα χρήματα μέσω της ταξιδιωτικής της ασφάλισης. «Νόμιζα ότι απλώς μεταθέτουν την ευθύνη. Αν είχε πεθάνει μία ημέρα αργότερα, θα έπαιρνα τα χρήματά μου πίσω. Είναι αηδιαστικό και μικρόψυχο», δήλωσε. Η ίδια κάλεσε την Ryanair να αλλάξει την πολιτική της και να δείξει περισσότερη καρδιά και συμπόνια σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η απάντηση της Ryanair

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε ότι η πολιτική της εταιρείας για περιπτώσεις πένθους επιτρέπει στους επιβάτες να ζητήσουν ταξιδιωτική πίστωση όταν ο θάνατος άμεσου συγγενικού προσώπου σημειώνεται εντός 10 ημερών από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την εταιρεία, ο θάνατος συνέβη εκτός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου και ως εκ τούτου η επιβάτιδα δεν δικαιούνταν ταξιδιωτική πίστωση. Η Ryanair πρόσθεσε ότι παρείχε στην μητέρα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης μέσω της ταξιδιωτικής της ασφάλισης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ