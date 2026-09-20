Επιστήμονες έχουν εντοπίσει πάνω από 2.000 αστεροειδείς με «μη μηδενική πιθανότητα» να χτυπήσουν τη Γη: Τι λένε για τις πιθανότητες σύγκρουσης

Σχεδόν 2.000 αστεροειδείς που παρακολουθούν οι επιστήμονες έχουν κάποια, έστω και εξαιρετικά μικρή, πιθανότητα να συγκρουστούν με τη Γη μέσα στα επόμενα 100 χρόνια.

Σχεδόν 2.000 αστεροειδείς που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες έχουν αυτό που περιγράφεται ως «μη μηδενική πιθανότητα» να συγκρουστούν με τη Γη κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα 100 χρόνια.

Το στοιχείο αυτό προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι αστρονόμοι έχουν πλέον καταγράψει τον 40.000ό γνωστό αστεροειδή που βρίσκεται κοντά στη Γη. Ο αριθμός αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια εντοπισμού διαστημικών βράχων πολύ πριν αποτελέσουν ενδεχόμενη απειλή, ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εικόνα δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο ίσως υποδηλώνει ο αριθμός. Οι περισσότεροι από τους σχεδόν 2.000 αστεροειδείς είναι μικροί και η συντριπτική πλειονότητα δεν αποτελεί πραγματική απειλή για τον πλανήτη.

Πόσοι αστεροειδείς βρίσκονται κοντά στη Γη;

Ως αστεροειδής κοντά στη Γη (NEA) χαρακτηρίζεται ένα βραχώδες κατάλοιπο από τον σχηματισμό του Ηλιακού Συστήματος, πριν από περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, του οποίου η τροχιά το φέρνει σε απόσταση περίπου 45 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Ο πρώτος γνωστός αστεροειδής αυτού του είδους, ο Έρως, εντοπίστηκε το 1898. Για σχεδόν έναν αιώνα, όμως, οι ανακαλύψεις παρέμεναν σχετικά περιορισμένες, όμως η κατάσταση άλλαξε τη δεκαετία του 1990 και του 2000, όταν τέθηκαν σε λειτουργία ειδικά τηλεσκόπια για την αναζήτηση αστεροειδών.

Ο Λούκα Κονβέρσι, επικεφαλής του Κέντρου Συντονισμού Αντικειμένων Κοντά στη Γη της ESA, περιέγραψε την εκρηκτική αύξηση των ανακαλύψεων, όπου από περίπου 1.000 στις αρχές του αιώνα, ο αριθμός έφτασε τους 15.000 το 2016 και τους 30.000 το 2022. Μάλιστα, περίπου 10.000 από τους 40.000 γνωστούς αστεροειδείς εντοπίστηκαν μόλις τα τελευταία τρία χρόνια. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την είσοδο νέων τηλεσκοπίων σε λειτουργία.

Τα νέα τηλεσκόπια αλλάζουν τα δεδομένα

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το Vera C. Rubin Observatory στη Χιλή, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2025. Αν και δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην αναζήτηση αστεροειδών, εκτιμάται ότι θα εντοπίσει δεκάδες χιλιάδες νέα αντικείμενα κοντά στη Γη και άλλα μικρά σώματα του Ηλιακού Συστήματος. Παράλληλα, ο ESA αναπτύσσει τα τηλεσκόπια Flyeye, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο οπτικό πεδίο και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εντοπίζουν αντικείμενα που μπορεί να διαφύγουν από τα υπάρχοντα συστήματα παρατήρησης.

Όταν εντοπίζεται ένας νέος αστεροειδής, οι επιστήμονες συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες παρατηρήσεις και χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για να υπολογίσουν την τροχιά του, ακόμη και για δεκαετίες ή αιώνες στο μέλλον. Όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται, τόσο ακριβέστεροι γίνονται οι υπολογισμοί, και έτσι, η πιθανότητα πρόσκρουσης ενός αντικειμένου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σημαντικά καθώς προστίθενται νέες παρατηρήσεις.

Ποιοι αστεροειδείς προβληματίζουν περισσότερο;

Οι μεγαλύτεροι αστεροειδείς, με διάμετρο άνω των 800 μέτρων, είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σχεδόν όλοι έχουν ήδη καταγραφεί. Μεγαλύτερη πρόκληση αποτελούν τα μεσαίου μεγέθους αντικείμενα, με διάμετρο περίπου 100 έως 300 μέτρα, τα οποία είναι πολύ δυσκολότερο να εντοπιστούν, ενώ μια πιθανή πρόσκρουσή τους θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι σημερινές εκτιμήσεις δείχνουν ότι έχει εντοπιστεί μόλις περίπου το 30% αυτών των μεσαίου μεγέθους αστεροειδών. Με άλλα λόγια, η αύξηση του αριθμού των γνωστών αστεροειδών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για τη Γη, αλλά σε μεγάλο βαθμό σημαίνει ότι οι επιστήμονες γίνονται ολοένα καλύτεροι στο να τους βρίσκουν.

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