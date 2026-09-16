Ατλαντικός Ωκεανός: Ιστορικό ρεκόρ απουσίας τυφώνων το 2026 – Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Η φετινή περίοδος τυφώνων στον Ατλαντικό καταγράφει ιστορικό ρεκόρ απουσίας δραστηριότητας, καθώς μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν έχει σχηματιστεί ούτε ένας.

Η περίοδος των τυφώνων στον Ατλαντικό Ωκεανό έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, ωστόσο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου η περιοχή παραμένει - παραδόξως - εξαιρετικά ήσυχη, χωρίς καμία κυκλωνική δραστηριότητα στον ορίζοντα.

Η απουσία σχηματισμού τυφώνων έως τις 11 Σεπτεμβρίου καθιστά τη φετινή χρονιά την πιο καθυστερημένη έναρξη στην εποχή των δορυφορικών παρατηρήσεων, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ που είχαν σημειωθεί το 2002 και το 2013.

Η σύγκριση με το «ζωηρό» 2005

Παρά την απουσία τυφώνων, το 2026 έχουν σημειωθεί πέντε τροπικές καταιγίδες (Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly και Edouard). Ενώ προκάλεσαν έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Κόλπου, οι περισσότερες ήταν βραχύβιες και εξασθένησαν πριν προλάβουν να εξελιχθούν περεταίρω.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το 2005, την πιο επιθετική χρονιά στα χρονικά, όταν μέχρι τις αρχές Ιουλίου είχαν ήδη σχηματιστεί τέσσερις ισχυρές καταιγίδες, ενώ η σεζόν έκλεισε με συνολικό απολογισμό: 28 καταιγίδες, 15 τυφώνες και 7 μεγάλους τυφώνες, συμπεριλαμβανομένου του καταστροφικού τυφώνα Κατρίνα.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και ο καταλυτικός ρόλος του Ελ Νίνιο

Η υποτονική αυτή δραστηριότητα είχε προβλεφθεί από τις αρχές του έτους. Τον Απρίλιο, επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Κολοράντο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της NOAA προέβλεψαν μια περίοδο κάτω του μετρίου, ενώ τον Αύγουστο η NOAA εκτίμησε ότι το 2026 θα εκδηλωθούν μόλις δύο έως έξι τυφώνες.

Η κύρια αιτία είναι το ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Ελ Νίνιο θερμαίνει τον Ειρηνικό και ενισχύει τους δυτικούς ανέμους πάνω από τον Ατλαντικό, δημιουργώντας διάτμηση ανέμου που διαλύει τους τυφώνες πριν οργανωθούν, ενώ παράλληλα σταθεροποιεί την ατμόσφαιρα.

Όπως δήλωσε ο Matt Rosencrans από τη NOAA: «Όταν εμφανίζεται το Ελ Νίνιο, γίνεται συνήθως ο κυρίαρχος παράγοντας στη συνολική δραστηριότητα της περιόδου των τυφώνων, και αυτό το Ελ Νίνιο συνεχίζει να ενισχύεται κάθε μήνα».

Η αντίθετη εικόνα στον Ειρηνικό Ωκεανό

Ενώ το Ελ Νίνιο περιορίζει τη δραστηριότητα στον Ατλαντικό, παράλληλα ενισχύει τη δημιουργία καταιγίδων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της NOAA, υπάρχει 70% πιθανότητα για δραστηριότητα πάνω από το κανονικό στον κεντρικό Ειρηνικό φέτος, με μόλις 10% πιθανότητα για μια περίοδο με δραστηριότητα κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

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