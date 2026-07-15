Επιστήμονες κατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

Η απίθανη ανακάλυψη στα 2.640 μέτρα βάθος αποκαλύπτει το αποτύπωμα του ανθρώπου στους ωκεανούς.

Η αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικών και Τεχνικών Ερευνών της Αργεντινής (CONICET), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και το Schmidt Ocean Institute, είχε στόχο τη μελέτη του βυθού του Ατλαντικού. Ωστόσο, οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που δεν περίμεναν ποτέ να αντικρίσουν.

Σε βάθος 2.640 μέτρων, οι κάμερες του υποβρυχίου κατέγραψαν μια σχεδόν άθικτη βιντεοκασέτα VHS, πάνω στην οποία είχε προσκολληθεί ένας αστερίας. Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους ίδιους τους επιστήμονες, καθώς πρόκειται για ένα αντικείμενο που συνδέεται με τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τόσο απομακρυσμένο θαλάσσιο οικοσύστημα.

«Μείναμε αρκετά έκπληκτοι»

Οι ερευνητές δεν έκρυψαν την έκπληξή τους κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αποστολής.

«Είναι πολύ παράξενο και είναι εντελώς άθικτο. Είναι απίστευτο. Αυτό δείχνει την ανθεκτικότητα του πλαστικού: τα χρόνια περνούν και παραμένει άθικτο», ανέφερε ένας από τους επιστήμονες, προσθέτοντας πως το εύρημα τους «εξέπληξε αρκετά».

Παρότι η κασέτα δεν φαινόταν να βρίσκεται εκεί για πολλές δεκαετίες, αφού δεν είχε αποικιστεί από πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς, η παρουσία της σε τόσο μεγάλο βάθος αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι τα ανθρώπινα απορρίμματα μπορούν να φτάσουν σχεδόν παντού.

Ένα ακόμη καμπανάκι για τη ρύπανση των ωκεανών

Σύμφωνα με τη δρα Μελίσα Φερνάντεζ Σεβερίνι του Αργεντινού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, στα υποθαλάσσια φαράγγια εντοπίζονται συχνά πλαστικές σακούλες, δοχεία, πετονιές, δίχτυα, σχοινιά και άλλα απορρίμματα που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η άθικτη VHS δεν έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία ως αντικείμενο, ωστόσο λειτουργεί ως ένα ισχυρό σύμβολο της διαχρονικής ανθεκτικότητας του πλαστικού και της επίδρασης που εξακολουθεί να έχει ο άνθρωπος ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία των ωκεανών.

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