Κρυβόταν σε κοινή θέα στη Μαδαγασκάρη: Βρήκαν νέο είδος σε ένα από τα πιο παράξενα δέντρα του κόσμου

Επιστήμονες διαπίστωσαν μέσω γενετικών αναλύσεων ότι δύο δέντρα που έμοιαζαν σχεδόν ίδια ανήκουν στην πραγματικότητα σε διαφορετικά είδη

Τα μπαομπάμπ μοιάζουν σαν να έχουν βγει από έναν άλλο κόσμο, οι τεράστιοι κορμοί τους, που μπορούν να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού, και τα κλαδιά τους που θυμίζουν ρίζες τούς έχουν χαρίσει τον χαρακτηρισμό «ανάποδα δέντρα». Τώρα, η «οικογένεια» των παράξενων αυτών δέντρων έγινε λίγο μεγαλύτερη, καθώς επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος στη Μαδαγασκάρη.

Τα μπαομπάμπ είναι γνωστά για τους τεράστιους κορμούς τους, στους οποίους αποθηκεύουν νερό ώστε να μπορούν να επιβιώνουν σε δύσκολες περιόδους. Ορισμένα μπορούν να ζήσουν ακόμη και για εκατοντάδες ή περισσότερα από 1.000 χρόνια. Τα δέντρα αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος των οικοσυστημάτων στα οποία ζουν, προσφέροντας τροφή και καταφύγιο σε πολλά είδη ζώων. Μεταξύ άλλων, οι νυχτερίδες και οι νυχτοπεταλούδες τρέφονται με το νέκταρ των λουλουδιών τους και συμβάλλουν στην επικονίασή τους.

Ένα νέο είδος μέσα από τη γενετική ανάλυση

Τα μπαομπάμπ απαντώνται μόνο σε τρεις περιοχές του κόσμου. Έξι είδη βρίσκονται στη Μαδαγασκάρη, ενώ δύο ακόμη κατάφεραν να εξαπλωθούν εκτός του νησιού, με το ένα να βρίσκεται στην ηπειρωτική Αφρική και το άλλο στη βορειοδυτική Αυστραλία.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον ταξίδεψαν στη Μαδαγασκάρη για να μελετήσουν το γένος των μπαομπάμπ, εστιάζοντας στο είδος Adansonia za. Συλλέγοντας γενετικά δείγματα από δέντρα στα βορειοδυτικά του νησιού, διαπίστωσαν ότι δύο δέντρα που έμοιαζαν ιδιαίτερα μεταξύ τους ήταν στην πραγματικότητα διαφορετικά είδη.

Το νέο είδος ονομάστηκε Adansonia bozy. «Είναι εντυπωσιακό ότι εξακολουθούμε να απαντάμε βασικά βιολογικά ερωτήματα σχετικά με τα μπαομπάμπ, όπως το πόσα είδη υπάρχουν πραγματικά», δήλωσε η Nisa Karimi, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Taxon. . Παρότι το Adansonia bozy παρουσιάζει μορφολογικές ομοιότητες με το είδος με το οποίο είχε προηγουμένως ταξινομηθεί, οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι συγγενεύει περισσότερο με δύο άλλες ομάδες μπαομπάμπ στη βόρεια Μαδαγασκάρη.

Ένα νέο είδος που μπορεί να χρειάζεται προστασία

Επειδή το Adansonia bozy μόλις τώρα αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό είδος, οι επιστήμονες γνωρίζουν ακόμη πολύ λίγα για τον πληθυσμό του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να είναι απειλούμενο, κάτι που δημιουργεί νέες προκλήσεις για την προστασία του.

Η ανακάλυψη σημαίνει επίσης ότι ο πληθυσμός του Adansonia za είναι πιθανότατα μικρότερος από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, το νέο είδος δεν διαθέτει ακόμη το πλαίσιο προστασίας και χρηματοδότησης που απαιτείται για τη διατήρησή του. «Δεν μπορείς να προστατεύσεις κάτι αν δεν γνωρίζεις πώς να το περιγράψεις και να το ονομάσεις και πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα είδη στο ίδιο τοπίο», σημείωσε η Karimi.

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