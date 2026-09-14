Η Κίνα ρίχνει σκυρόδεμα όσο δύο Πύργοι του Άιφελ: Ετοιμάζεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια

Το Πεκίνο θέλει να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην πολιτική πυρηνική ενέργεια επενδύοντας μαζικά σε νέους αντιδραστήρες.

Η Κίνα ρίχνει χιλιάδες τόνους σκυροδέματος για να χτίσει το ενεργειακό μέλλον της και ταυτόχρονα να στείλει ένα σαφές μήνυμα στις ΗΠΑ. Στην επαρχία Σαντόνγκ, οι εργασίες στον δεύτερο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού Zhaoyuan αποτυπώνουν σε πραγματικό μέγεθος την τεράστια κλίμακα του κινεζικού σχεδιασμού.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός ακόμη μεγαλύτερου προγράμματος, με έξι συνολικά αντιδραστήρες τύπου Hualong One. Πρόκειται για τεχνολογία κινεζικής σχεδίασης, την οποία το Πεκίνο θέλει να καταστήσει βασικό όπλο όχι μόνο για την κάλυψη των δικών του ενεργειακών αναγκών, αλλά και για την επέκταση της παρουσίας του στην παγκόσμια αγορά πυρηνικής ενέργειας.

Η εικόνα από το εργοτάξιο είναι εντυπωσιακή. Για την κατασκευή του δεύτερου αντιδραστήρα στο Zhaoyuan χρησιμοποιείται ποσότητα σκυροδέματος που έχει συγκριθεί ως προς το βάρος με περίπου δύο Πύργους του Άιφελ. Ο διάσημος πύργος του Παρισιού ζυγίζει περίπου 10.100 τόνους και η συγκεκριμένη σύγκριση δείχνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος της κατασκευής.

Το μεγάλο στοίχημα

Το Zhaoyuan δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο. Είναι ένα μικρό κομμάτι ενός τεράστιου κινεζικού παζλ, καθώς το Πεκίνο έχει θέσει ως στόχο να φτάσει περίπου τα 110 GW εγκατεστημένης πυρηνικής ισχύος πριν από το 2030.

Η Κίνα διαθέτει ήδη έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς στόλους στον κόσμο, με περίπου 60 αντιδραστήρες σε λειτουργία, ενώ δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε διάφορα στάδια κατασκευής. Η ταχύτητα με την οποία προχωρούν τα νέα έργα έχει καταστήσει τη χώρα τον μεγαλύτερο παίκτη παγκοσμίως όσον αφορά το νέο πυρηνικό δυναμικό που προστίθεται στο δίκτυό της.

Ο στόχος των 110 GW έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή φέρνει την Κίνα όλο και πιο κοντά στην κορυφή της παγκόσμιας πυρηνικής ενέργειας. Το Πεκίνο θέλει να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον τομέα της πολιτικής, δηλαδή ειρηνικής, χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.

Και υπάρχει ένας πολύ πρακτικός λόγος πίσω από αυτή την κούρσα. Η κινεζική οικονομία χρειάζεται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Εργοστάσια, υποδομές, ηλεκτροκίνηση, κέντρα δεδομένων και η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν διαρκώς τη ζήτηση.

Ταυτόχρονα, το Πεκίνο προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή του από τον άνθρακα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται με τεράστιους ρυθμούς, όμως η πυρηνική ενέργεια προσφέρει κάτι που η ηλιακή και η αιολική παραγωγή δεν μπορούν να εγγυηθούν από μόνες τους: σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα από τον καιρό.

Μια βιομηχανική επίδειξη ισχύος

Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στα GW. Η Κίνα χρησιμοποιεί το πυρηνικό της πρόγραμμα και ως απόδειξη της βιομηχανικής της ικανότητας.

Το Zhaoyuan σχεδιάζεται με έξι αντιδραστήρες Hualong One και τελική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 7,2 GW. Η επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 16,9 δισ. δολάρια, ενώ όταν ολοκληρωθεί το συγκρότημα αναμένεται να παράγει περίπου 50 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

Αυτό αντιστοιχεί σε ποσότητα ρεύματος ικανή να καλύψει τις ανάγκες περίπου πέντε εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι τεράστιοι πύργοι ψύξης του σταθμού, με ύψος που ξεπερνά τα 200 μέτρα, αποτελούν ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της κλίμακας. Για το Πεκίνο, όμως, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να κατασκευάσει έξι ακόμη αντιδραστήρες.

Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να θέτει σε λειτουργία πυρηνικές μονάδες ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος από τους δυτικούς ανταγωνιστές του. Και, κυρίως, θέλει να μετατρέψει αυτή την τεχνογνωσία σε εξαγώγιμο προϊόν.

Ο Hualong One είναι ήδη μέρος της προσπάθειας της Κίνας να διεκδικήσει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά πυρηνικών αντιδραστήρων. Εάν το μοντέλο αποδειχθεί επιτυχημένο, το Πεκίνο δεν θα έχει απλώς αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας.

Θα έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη βιομηχανία που μπορεί να προσφέρει πυρηνική τεχνολογία σε άλλες χώρες.

Κάπως έτσι, το σκυρόδεμα που πέφτει σήμερα στο Zhaoyuan αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ένα ακόμη εργοτάξιο. Είναι μέρος μιας κούρσας στην οποία η Κίνα δεν μετρά μόνο αντιδραστήρες και γιγαβάτ, αλλά και την ικανότητά της να κατακτήσει έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς τομείς του 21ου αιώνα.

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