Πυρηνική ενέργεια σε... ρόδες: Η Κίνα δημιούργησε αντιδραστήρα που χωράει σε φορτηγό

Η Κίνα δοκιμάζει πυρηνικό αντιδραστήρα 10 Megawatt που «χωράει» σε φορτηγό και θα εκπέμπει ενέργεια για δεκαετίες σε στρατιωτικές βάσεις και απομονωμένες περιοχές.

Φανταστείτε μια πηγή ενέργειας τόσο μικρή που να χωράει σε ένα κοινό κοντέινερ φορτηγού, αλλά και τόσο ισχυρή ώστε να ηλεκτροδοτεί χιλιάδες σπίτια ή μια ολόκληρη στρατιωτική βάση για 20 χρόνια χωρίς σταματημό. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας: η Κίνα μόλις ολοκλήρωσε τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές ενός φορητού πυρηνικού αντιδραστήρα 10 Megawatt, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργειακή αυτονομία στα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη.

Ο νέος κινεζικός μικρο-αντιδραστήρας αποδίδει 10 Megawatt θερμικής ισχύος, κάτι που μεταφράζεται σε αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να καλύψει τις ανάγκες περίπου 3.000 νοικοκυριών. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι η ισχύς του, αλλά το μέγεθός του. Ολόκληρο το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να «κουμπώνει» τέλεια στην καρότσα ενός τυπικού φορτηγού.

Πώς λειτουργεί και γιατί θεωρείται τόσο ασφαλής;

Το βασικό στοιχείο αυτής της τεχνολογίας κρύβεται στον τρόπο που ψύχεται. Αντί για το παραδοσιακό νερό που χρησιμοποιούν τα μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια ,το οποίο απαιτεί τεράστιες πιέσεις και πολύπλοκα συστήματα, αυτός ο μικρός αντιδραστήρας χρησιμοποιεί αέριο ως ψυκτικό μέσο.

Αυτά τα στοιχεία αλλάζουν αρκετά το κομμάτι της ασφάλειας:

Αυτόματη ασφάλεια : Ο αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να σβήνει μόνος του αν κάτι πάει στραβά. Ακόμα κι αν κοπεί εντελώς το ρεύμα ή αν το προσωπικό εγκαταλείψει τον σταθμό, η θερμοκρασία πέφτει με φυσικό τρόπο, χωρίς τον κίνδυνο της τρομακτικής «τήξης του πυρήνα» .

: Ο αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να σβήνει μόνος του αν κάτι πάει στραβά. Ακόμα κι αν κοπεί εντελώς το ρεύμα ή αν το προσωπικό εγκαταλείψει τον σταθμό, η θερμοκρασία πέφτει με φυσικό τρόπο, χωρίς τον κίνδυνο της τρομακτικής «τήξης του πυρήνα» . Ανθεκτικότητα : Μπορεί να αντέξει σε ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον απίστευτα αξιόπιστο.

: Μπορεί να αντέξει σε ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον απίστευτα αξιόπιστο. Μηδενικός ανεφοδιασμός: Μπορεί να λειτουργεί ασταμάτητα για δεκαετίες (από 10 έως 20 χρόνια) με το ίδιο αρχικό καύσιμο, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί ή να ανεφοδιαστεί ποτέ στο ενδιάμεσο.

Πού θα χρησιμοποιηθεί στο γεωπολιτικό «σκάκι»;

Η δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής ενέργειας οπουδήποτε με ένα φορτηγό ή ένα πλοίο λύνει τα χέρια της Κίνας σε πολλά στρατηγικά μέτωπα.

Οι βασικές εφαρμογές που εξετάζονται είναι :

Απομακρυσμένα νησιά: Ειδικά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου η μεταφορά πετρελαίου για γεννήτριες ντίζελ είναι ακριβή και επικίνδυνη, ένας τέτοιος αντιδραστήρας προσφέρει μόνιμο ρεύμα και αφαλάτωση νερού.

Ειδικά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου η μεταφορά πετρελαίου για γεννήτριες ντίζελ είναι ακριβή και επικίνδυνη, ένας τέτοιος αντιδραστήρας προσφέρει μόνιμο ρεύμα και αφαλάτωση νερού. Στρατιωτικές βάσεις: Επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να λειτουργούν αυτόνομα σε απομονωμένες περιοχές, χωρίς να εξαρτώνται από ευάλωτες γραμμές ανεφοδιασμού καυσίμων.

Επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να λειτουργούν αυτόνομα σε απομονωμένες περιοχές, χωρίς να εξαρτώνται από ευάλωτες γραμμές ανεφοδιασμού καυσίμων. Φυσικές καταστροφές: Σε περιπτώσεις μεγάλων σεισμών ή τυφώνων, το σύστημα μπορεί να μεταφερθεί άμεσα για να δώσει ρεύμα σε νοσοκομεία και υποδομές ζωτικής σημασίας.



Οι προκλήσεις που μένει να ξεπεραστούν



Φυσικά, το να κυκλοφορεί πυρηνικό υλικό στους δρόμους φέρνει μαζί του και μεγάλο ρίσκο. Η Κίνα δεν είναι η μόνη που πειραματίζεται με αυτό και οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αντίστοιχα συστήματα μέσω του Πενταγώνου.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά η θωράκιση και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι αντιδραστήρες είναι απόλυτα προστατευμένοι από ατυχήματα στον δρόμο, δολιοφθορές ή τρομοκρατικές απειλές.

Αν οι επόμενες δοκιμές δείξουν ότι το σύστημα είναι απόλυτα ασφαλές και σε πραγματικές συνθήκες μετακίνησης, τότε μιλάμε για μια τεχνολογία που θα αλλάξει ριζικά τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη μέσα στα επόμενα χρόνια.

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