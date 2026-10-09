Ιταλία: Τον έπιασαν να πηγαίνει σε μπαρ την ώρα της δουλειάς, απολύθηκε και θα πληρώσει 2.000 ευρώ

Ελεγκτής λεωφορείων στην Ιταλία απολύθηκε επειδή εγκατέλειπε συστηματικά τα καθήκοντά του για να πηγαίνει σε μπαρ και να επιστρέφει νωρίτερα στο σπίτι του.

Ελεγκτής λεωφορείων στην Ιταλία έχασε τη δουλειά του, αφού φέρεται να εγκατέλειπε συστηματικά τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια του ωραρίου για να πηγαίνει σε μπαρ και καταστήματα, να ξεκουράζεται σε χώρους της εταιρείας και να επιστρέφει νωρίτερα στο σπίτι του.

Η Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυσή του, ενώ τον υποχρέωσε να καταβάλει περίπου 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Οι παραβάσεις που οδήγησαν στην απόλυση

Ο 40χρονος εργαζόταν από το 2019 στην Start Romagna, δημόσια εταιρεία μεταφορών, ως ελεγκτής δρομολογίων στις επαρχίες Ρίμινι, Ραβένα, Φορλί και Τσεζένα. Σύμφωνα με την έρευνα που ξεκίνησαν οι προϊστάμενοί του, ο εργαζόμενος φέρεται να παραμελούσε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις του, πραγματοποιώντας λιγότερους ελέγχους από όσους προβλέπονταν για τη θέση του. Παράλληλα, διέκοπτε συχνά την εργασία του στις στάσεις των λεωφορείων και περνούσε χρόνο σε μπαρ, καταστήματα της περιοχής ή στους χώρους ανάπαυσης των οδηγών.

Στις παραβάσεις που καταγράφηκαν περιλαμβάνονταν επίσης η συστηματική χρήση του προσωπικού του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου και η αποχώρησή του πριν από την προβλεπόμενη ώρα. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δικαστική διαδικασία, υπήρχαν ενδείξεις για παραποίηση των δελτίων ελέγχου του ωραρίου εργασίας.

Η Δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυση

Η εταιρεία τον απέλυσε το φθινόπωρο του 2024 για σοβαρό παράπτωμα. Ο εργαζόμενος προσέφυγε στη συνέχεια στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν ήταν δικαιολογημένη. Ωστόσο, ο δικαστής εργατικών διαφορών Βιντσέντσο Κόντε, του δικαστηρίου της Μόντενα, απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε την απόλυση.

Σύμφωνα με την απόφαση, αποδείχθηκε ότι ο εργαζόμενος παρέμενε αδρανής για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα από εκείνα που επέτρεπαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της εταιρείας, παραλείποντας να επιβλέπει τις γραμμές που του είχαν ανατεθεί. Η επαναλαμβανόμενη φύση των παραβάσεων κρίθηκε ότι δικαιολογούσε την πειθαρχική κύρωση. Εκτός από την απώλεια της θέσης του, ο πρώην εργαζόμενος καλείται να καταβάλει περίπου 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα, συμφωνά ρεπορτάζ της ιταλικής Corriere della Sera.

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